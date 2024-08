Dnešní Rusko se podstatně neodlišuje od Sovětského svazu, míní Pavel

Česko si připomíná 56. výročí začátku okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v čele se sovětskou armádou z 21. srpna 1968. Představitelé státu i pamětníci tradičně pokládají květiny a věnce u budovy Českého rozhlasu na Vinohradské třídě v Praze. „Dnešní Rusko se nijak podstatně neodlišuje od tehdejšího Sovětského svazu,“ řekl prezident Petr Pavel. Vyzval k tomu, aby lidé neodmítali demokracii jako princip. „Srpen 1968 je i odpovědí pro to, co máme dělat dnes,“ poznamenal předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS).

„Historie má tendenci se opakovat v různých obměnách a lidstvo má bolestivou schopnost historické zkušenosti ignorovat,“ prohlásil mimo jiné prezident při pietním aktu. Důvodů pro připomínku událostí ze srpna 1968 je podle hlavy státu celá řada. „Jedním je uctění památky obětí a vyjádření respektu všem, kteří v té době měli jasně nastavený morální kompas a neuhnuli před zlem, přestože věděli, že jim to přinese mimořádné těžkosti a možná i ohrožení na životě,“ uvedl Pavel.

Za důležité ale považuje si dané zkušenosti připomínat i právě proto, že historie má tendenci se opakovat. „Měli bychom být velice pozorní a obezřetní k tomu, jestli se kolem nás a v tom, co se děje u nás a ve světě, nevyskytují paralely s tím, čím už jsme si prošli. A pokud si tím nechceme projít znovu, měli bychom těmto náznakům, signálům a tendencím věnovat mimořádnou pozornost,“ poznamenal prezident.

Pavel: Rusko se hlásí k odkazu Sovětského svazu

„Hlásí se (Rusko) k odkazu Sovětského svazu, jeho představitelé se otevřeně hlásí ke Stalinovi, k principům, na kterých Sovětský svaz fungoval a podle kterých uplatňoval svoji zahraniční politiku,“ míní Pavel. Za nutné považuje to neignorovat, protože bezpečnostní a mezinárodněpolitická situace ukazuje, že paralely s minulostí existují.

„Buďme opatrní a nenechme si vnutit myšlenku, že s Ruskem by nám bylo lépe. Nebylo,“ zdůraznil a vyzval lidi, aby neodmítali demokracii jako princip, ač není dokonalá. „Snažme se ji vylepšit a vždy se na to dívejme z pohledu dostupných alternativ,“ uzavřela hlava státu.

Vystrčil: Na srpen 68 můžeme být hrdí

Dějiny jsou podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila plné událostí, které si připomínáme. U některých máme pochybnosti a pak jsou události, na které můžeme být hrdí. Mezi ty počítá i 21. srpen 1968. „Pracovníci Českého rozhlasu se rozhodli bojovat hlasem proti tankům a samopalům. A do ulic vyšly desetitisíce lidí. Bojovali beze zbraní. Na to, co se stalo potom, už hrdí být nemůžeme. Ale i dobu normalizace si musíme připomínat,“ poznamenal Vystrčil.

„Žádné hrdinství není zbytečné, žádný boj proti okupantům není zbytečný a je jedno, jestli se jedná o tanky ruské, nebo sovětské,“ dodal šéf Senátu. Poděkoval všem, kteří bojovali beze zbraní proti zbraním, a zejména těm, kdo se následně nenechali zlomit. „Ti učinili první krok k naší skutečné svobodě,“ poznamenal Vystrčil.

„Normalizace znamenala pro celou naši společnost nesmírně vážnou ránu. Ránu tak těžkou a hlubokou, že se dodnes zcela nezhojila a zanechala na duši našeho národa šrám,“ je přesvědčená předsedkyně TOP 09 a sněmovny Markéta Pekarová Adamová. V souvislosti s aktuální ruskou agresí proti Ukrajině dodala, že podobně jako před šestapadesáti lety dochází k úplnému matení pojmů, okupace je vydávána za realitu, či dokonce normu, se kterou je třeba se smířit. „Nikdy více nesmíme dopustit, aby poraženecké postoje převládly nad odhodláním zasazovat se za šanci žít ve svobodě," apelovala politička.

V Praze jsou k výročí okupace plánované také další akce, například festival NeverMore 68, letos s podtématem „ženy disentu“. Lidé si tam budou moci poslechnout příběhy pamětnic či zhlédnout výstavu. Festival nabídne koncerty, projekci dokumentů nebo debaty a rozhovory, k vidění bude i sovětský tank s invazním pruhem. Výročí připomene i prezentace bronzového památníku sochaře Jiřího Sozanského na nábřeží u Muzea Kampa, akci doprovodí kytarista Michal Pavlíček.