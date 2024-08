Nažhavit vysílače a zmást nepřítele. ČST hrála během invaze v roce 1968 klíčovou roli

Vojska Varšavské smlouvy vtrhla do tehdejšího Československa v noci na 21. srpna 1968, před 56 lety. Pro politickou reprezentaci to znamenalo konec liberálních reforem známých jako pražské jaro. Klíčovou roli tehdy hrála média, tedy i Československá televize (ČST).

Prohlášení národu vydalo tehdejší předsednictvo Ústředního výboru KSČ jako první prostřednictvím Československého rozhlasu. „Předsednictvo Ústředního výboru Komunistické strany Československa považuje tento akt za odporující nejenom zásadám stavu mezi socialistickými státy, ale za popření základních norem mezinárodního práva,“ komentoval tehdy rozhlas. Tehdejší události výrazně ovlivnily i Československou televizi.

Podle historika médií Martina Štolla z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy si média užívala před invazí během pražského jara značnou míru svobody. „Československá televize měla značný podíl na liberalizaci společnosti,“ poznamenal v 90' ČT24. Svou otevřeností přinášela ČST nové zážitky, které nemohla společnost dříve mít.

Historik médií Daniel Růžička zmínil, že se tehdy dostávaly do programu i pořady, které byly dány v dřívějších letech do trezoru. „Diváci si užívali něčeho, co do té doby nebylo,“ pronesl.