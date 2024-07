Významné vojenské objekty by měl podle vlády vlastnit stát

Vzdělávací plány soudců

Vláda ve středu také podpořila návrh skupiny poslanců, kteří chtějí zavést povinné vzdělávací plány pro soudce a zvýšit peněžitou pomoc obětem trestných činů, uvedl ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS). S podporou kabinetu má podle něj předloha větší šanci na schválení ve sněmovně a Senátu. Novela zákona o soudech a soudcích nazývaná „lex Anička“ reaguje úpravou vzdělávání soudců zejména na kauzu muže, který dostal za dlouhodobé znásilňování nevlastní dcery podmíněný trest.

Podle záměru by měl každý soudce pravidelně předkládat předsedovi svého soudu ke schválení tříletý individuální plán vzdělávání. K tomu by měla vzniknout i metodika Justiční akademie. Instituce vzdělává soudce již nyní, nově by jim ale měla nabízet vzdělávací „balíčky“, které by odpovídaly specializacím soudců nebo určitým fázím jejich profesního života. Zákon stanoví soudcům povinnost průběžného vzdělávání už nyní, neuvádí ale žádné podrobnosti. Je tak na každém soudci, jak tuto povinnost naplní.