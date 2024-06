Stížnost dívky, jejíž otčím dostal za znásilňování podmínku, probere plénum Ústavního soudu

Ústavní soudce žádá dívka o to, aby určili, že rozsudek porušil její právo na účinné vyšetřování, na ochranu lidské důstojnosti, nedotknutelnosti osoby a soukromí. Požaduje i zrušení rozsudku, a to kvůli neadekvátnímu trestu.

„Klíčovou otázkou v této věci je, jakým způsobem má a může ÚS reagovat na takto formulovanou ústavní stížnost, to je zejména, zda ve smyslu aktuální judikatury Evropského soudu pro lidská práva postačuje ke zhojení zásahu do základních práv deklaratorní výrok (porušení základních práv) spojený s následnou možností kompenzace v civilním řízení,“ stojí v usnesení, na jehož základě stížnost převezme plénum. Usnesení poukazuje také na to, že k soudu přichází více obdobně formulovaných stížností a je potřeba sjednotit postup, a to i ve vztahu k rozhodovací činnosti štrasburského soudu.

Zmocněnec dívky Marcel Jurčaga nedávno řekl Seznam Zprávám, že podle nedávných rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva se u podobné trestné činnosti nemají ukládat jen symbolické tresty. „Podmínka je symbolickým trestem. Pokud nedojde k uložení adekvátního trestu, tak se jen prohlubuje újma na straně obětí, a to i za přispění státu,“ uvedl Jurčaga.