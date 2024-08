Vyšší zdanění sladkých nápojů rozděluje koalici

Vyšší zdanění nezdravých nápojů doporučuje Světová zdravotnická organizace, podle které už na to přistoupilo 105 zemí. Kabinetu zavedení takové spotřební daně navrhla i Národní ekonomická rada vlády (NERV). Pro je i Státní zdravotní ústav (SZÚ). „Víme, že zdanění pozitivním způsobem působí na konzumaci (slazených nápojů), na jejich složení a má to i tu výhodu, že je jednoduché je definovat,“ kvituje nápad nutriční epidemioložka SZÚ Eliška Selinger.

Model vyššího zdanění na základě obsaženého cukru představili už loni členové NERV. Podle nich by stát měl vybírat tři koruny a čtyřicet haléřů u nápojů s obsahem cukru nad 50 gramů na litr. Stát by tak mohl vybrat na daních o skoro tři miliardy ročně víc.

Prevence chorob versus zdražování

Piráti a Starostové s návrhem ministra zdravotnictví vesměs souhlasí. Možné vybrané peníze navíc by mohly podle předsedy poslaneckého klubu Pirátů Jakuba Michálka jít do zdravotnictví, kde by pokryly lepší zdravotní péči a prevenci civilizačních chorob. Místopředsedkyně STAN Michaela Šebelová pak naznačila, že by stálo za to otevřít komplexnější debatu i o rozšíření zdanění na další druhy nápojů, včetně těch energetických.

Vlažnější postoj mají ke změnám zbylé vládní strany. K debatám se chtějí vrátit až poté, co budou známy právě výsledky jednání pracovní skupiny. „Uvidíme, jestli opatření budou směřovat do daňové nebo jiné oblasti. Teprve po poctivé analýze výsledků se rozhodnu, zda takový návrh budu podporovat, nebo ne,“ okomentoval záležitost ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).