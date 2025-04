Výborný čeká kolony na slovenských hranicích kvůli kontrolám proti šíření slintavky

Výborný připomněl, že na přechodu v Lanžhotě vznikají dezinfekční vany pro kamiony. Předpokládá, že se na hranicích budou tvořit kolony. Za chvíli strpení a menší komfort na hranicích to ale stojí, uvedl ministr s odkazem na ohrožení chovů a dalekosáhlé ekonomické dopady, které by zavlečení choroby do Česka podle něj neslo.

Výborný současně vyzval, aby lidé před velikonočními svátky vynechali návštěvy zemědělských podniků a farem, neměli by se ani přibližovat k pastvinám. Zároveň poděkoval Klubu českých turistů za vydání doporučení vyhýbat se pasoucím se stádům.