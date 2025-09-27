Kdyby se volby do Poslanecké sněmovny konaly v září, nejvíce lidí by volilo hnutí ANO – stejně jako o měsíc dříve 33 procent. Podle aktuálního volebního modelu agentury Kantar by překročilo pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny celkem sedm politických subjektů. Průzkum, který ukazuje aktuální rozložení politické podpory, zpracovala agentura pro Českou televizi.
V zářijovém modelu Kantaru oslabilo SPOLU i SPD, posílili Motoristé a STAN
ANO obsazuje první místo v průzkumu dlouhodobě, připomněl Kantar. „Druhé místo patří koalici SPOLU, která od posledního modelu ztratila půl bodu, aktuálně by získala 19,5 procenta. S odstupem pak následuje STAN, který si naopak o bod polepšil na současných 13 procent. Následují Piráti a SPD, kteří by si připsali shodně 9,5 procenta. Zatímco pro Piráty se jedná o stabilní výsledek, SPD si za poslední měsíc o bod pohoršilo. Do sněmovny by se ještě probojovala uskupení Stačilo! a Motoristé. Oba tyto subjekty by v září získaly šest procent. V případě Stačilo! se jedná o stabilní výsledek ve srovnání se srpnem, zisk Motoristů je o půl bodu vyšší než v srpnu,“ uvedli autoři výzkumu.
Ti tentokrát porovnali aktuální preference (souhrnná data za poslední dvě vlny průzkumu) voličů s jejich volbou ve sněmovních volbách před čtyřmi lety. Z analýzy jsou oproti předchozím volbám patrné některé významné posuny.
„Za zmínku stojí například přesun voličů od SPOLU ke Starostům nebo fakt, jak se rozmístili voliči SOCDEM – pouze malá část z nich podpoří uskupení Stačilo!, výrazně více si vybralo hnutí ANO a podstatná část z nich k volbám nepřijde. Je také patrná silná mobilizace bývalých nevoličů směrem k ANO, solidně si v tomto směru vede také STAN,“ přiblížil výsledky svého průzkumu Kantar.
Deklarovaná ochota jít k volbám do Poslanecké sněmovny aktuálně dosahuje 84 procent, což je nárůst nad průměr z posledních měření. Je prezentována jako součet odpovědí „určitě ano“ a „spíše ano“. „Nejedná se však o odhad případné volební účasti, ale o deklaraci respondentů vztaženou k současnosti,“ upozornila agentura.
Aktuální průzkum pro ČT v rámci pravidelného projektu Trendy Česka provedla společnost KANTAR CZ, s. r. o. Sběr dat probíhal ve dnech 1. 9. až 19. 9. 2025 na reprezentativním vzorku 1042 respondentů, který odráží reálné sociodemografické rozložení společnosti (pohlaví, věk, kraj, vzdělání, místo bydliště). Jde o kombinaci telefonického dotazování (CATI) a internetového dotazování (CAWI) v poměru 70:30.
Statistická chyba volebního modelu u jednotlivých stran se pohybuje v rozmezí ±1,0 p. b. (strana s nízkým ziskem) až ±3,4 p. b. (strana s vysokým ziskem).