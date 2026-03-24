V souvislosti s útokem v Pardubicích byl zadržen minimálně jeden podezřelý, píší Novinky.cz

V souvislosti s pátečním žhářským útokem v průmyslové hale společnosti LPP Holding v Pardubicích byl podle serveru Novinky.cz zadržen minimálně jeden podezřelý. Dva nezávislé zdroje redakci potvrdily, že k jeho zatčení mělo dojít na Slovensku. O tom, že pachatelé po činu v Pardubicích prchli na Slovensko, psal již v pondělí také server Odkyrto.cz. Údajná skupina, která se k útoku hlásí, hrozí LPP Holding zveřejněním ukradených dokumentů.
Policie se podle webu Novinky.cz k informaci o zadržení některého z podezřelých na slovenském území zatím nevyjádřila. Mluvčí českého policejního prezidia Jozef Bocán ji podle serveru nechtěl potvrzovat ani vyvracet. O tom, že pátrání probíhá i na Slovensku, informoval už v pondělí s odvoláním na vyjádření slovenského policejního prezidia web Odkryto.cz.
Požár vypukl v pátek ráno v areálu v Dělnické ulici, postihl halu a administrativní budovu zbrojařské firmy Archer-LPP, která vyrábí mimo jiné drony pro Ukrajinu a spadá pod LPP Holding. Jednatel společnosti LPP Holding Miroslav Žižka o víkendu řekl, že pachatelé se do objektu dostali s použitím velkého kladiva a sekery. Škody podle firmy půjdou do stamilionů.
K založení ohně se podle serveru Aktuálně.cz přihlásila konkrétní skupina s úmyslem útočit na výrobu zbraní pro Izrael. LPP Holding před několika lety oznámil, že chce v Pardubicích společně s izraelskou firmou Elbit Systems vyrábět a vyvíjet drony. Spolupráce ale podle LPP Holding nikdy nezačala.
Údajná skupina společnosti LPP Holding vyhrožuje
Skupina, která se k útoku hlásí, v úterý ČTK zaslala prohlášení, v němž LPP Holding hrozí, že zveřejní její tajné dokumenty, pokud veřejně nepřeruší vazby s izraelskou Elbit System a neodsoudí okupaci Palestiny. Výhružky společnost komentovala s tím, že věc předal policii a kvůli vyšetřování se nebude vyjadřovat.
Policie věc prověřuje pro podezření na teroristický útok, pracuje se čtyřmi verzemi vzniku požáru. Bezpečnostní složky pracují i s variantou, že jde o takzvanou operaci pod falešnou vlajkou, tedy že údajná skupina ve skutečnosti představuje krytí pro jiný subjekt nebo státního aktéra.