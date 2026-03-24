V souvislosti s útokem v Pardubicích byl zadržen minimálně jeden podezřelý, píší Novinky.cz


24. 3. 2026Aktualizovánopřed 5 mminutami|Zdroj: Novinky.cz, ČT24, ČTK, Odkryto.cz

V souvislosti s pátečním žhářským útokem v průmyslové hale společnosti LPP Holding v Pardubicích byl podle serveru Novinky.cz zadržen minimálně jeden podezřelý. Dva nezávislé zdroje redakci potvrdily, že k jeho zatčení mělo dojít na Slovensku. O tom, že pachatelé po činu v Pardubicích prchli na Slovensko, psal již v pondělí také server Odkyrto.cz. Údajná skupina, která se k útoku hlásí, hrozí LPP Holding zveřejněním ukradených dokumentů.

Policie se podle webu Novinky.cz k informaci o zadržení některého z podezřelých na slovenském území zatím nevyjádřila. Mluvčí českého policejního prezidia Jozef Bocán ji podle serveru nechtěl potvrzovat ani vyvracet. O tom, že pátrání probíhá i na Slovensku, informoval už v pondělí s odvoláním na vyjádření slovenského policejního prezidia web Odkryto.cz.

Požár vypukl v pátek ráno v areálu v Dělnické ulici, postihl halu a administrativní budovu zbrojařské firmy Archer-LPP, která vyrábí mimo jiné drony pro Ukrajinu a spadá pod LPP Holding. Jednatel společnosti LPP Holding Miroslav Žižka o víkendu řekl, že pachatelé se do objektu dostali s použitím velkého kladiva a sekery. Škody podle firmy půjdou do stamilionů.

Vyšetřování požáru v pardubické zbrojovce pokračuje. Ta sčítá škody
Policie u brány pardubické zbrojovky po požáru

K založení ohně se podle serveru Aktuálně.cz přihlásila konkrétní skupina s úmyslem útočit na výrobu zbraní pro Izrael. LPP Holding před několika lety oznámil, že chce v Pardubicích společně s izraelskou firmou Elbit Systems vyrábět a vyvíjet drony. Spolupráce ale podle LPP Holding nikdy nezačala.

Údajná skupina společnosti LPP Holding vyhrožuje

Skupina, která se k útoku hlásí, v úterý ČTK zaslala prohlášení, v němž LPP Holding hrozí, že zveřejní její tajné dokumenty, pokud veřejně nepřeruší vazby s izraelskou Elbit System a neodsoudí okupaci Palestiny. Výhružky společnost komentovala s tím, že věc předal policii a kvůli vyšetřování se nebude vyjadřovat. 

Policie věc prověřuje pro podezření na teroristický útok, pracuje se čtyřmi verzemi vzniku požáru. Bezpečnostní složky pracují i s variantou, že jde o takzvanou operaci pod falešnou vlajkou, tedy že údajná skupina ve skutečnosti představuje krytí pro jiný subjekt nebo státního aktéra.

Stát zvýší dozor nad zabezpečením areálů zbrojařských firem
Výroba munice, ilustrační foto

Babiš trvá na zákonu o neziskových organizacích, ty potřebné podle něj určí ministři

Vláda podle premiéra Andreje Babiše (ANO) nerezignuje na přípravu zákona o „transparentnosti neziskových organizací,“ který by podle něj poskytl ucelený přehled o tom, kolik peněz proudí ze zahraničí organizacím lobbujícím za změny zákonů. Neziskové organizace ale už nyní své financování včetně zahraničních zdrojů zveřejňují a existuje také registr lobbistů. Babiš dále připustil, že schodek státního rozpočtu příští rok přesáhne ten letošní.
před 53 mminutami

Policejní zásah ve fotbale kvůli možným korupcím iniciovala FAČR, řekl její předseda

Předseda Fotbalové asociace ČR (FAČR) David Trunda uvedl, že fotbalová asociace byla iniciátorem zásahu policie kvůli korupci ve fotbalových utkáních v souvislosti se sázkami. Zároveň zdůraznil, že kauza se netýká nikoho z vedení českého fotbalu. Etická komise FAČR zahájila čtyřicet sedm disciplinárních řízení. Policisté už zadrželi desítky lidí. Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) potvrdila, že provádí úkony trestního řízení. Informaci následně potvrdilo i Vrchní státní zastupitelství v Olomouci.
09:36Aktualizovánopřed 1 hhodinou

VideoVýborný žádá vládu o informace k řešení cen paliv. Šlachta vyzývá k obezřetnosti

Hosté Událostí, komentářů probrali nově schválený legislativní plán vlády Andreje Babiše (ANO), demonstraci na Letné a ekonomické dopady války na Blízkém východě. Pozvání přijali senátor Róbert Šlachta (Přísaha) a exministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). „Tato krize je dlouhodobá. Vláda by měla říct, co se stane, pokud ceny benzinu narostou až na 50 korun za litr. Veřejnost by měla vědět, co bude následovat,“ řekl Výborný. Šlachta zdůraznil, že kvůli současnému schodku státního rozpočtu je nutné, aby kabinet byl v přístupu ke snižování spotřební daně u pohonných hmot obezřetný. Hosté se shodli, že by měl stát zasáhnout například tím, že na státních čerpacích stanicích srazí z cen marži. Debatu moderoval Lukáš Dolanský.
před 3 hhodinami

VideoKonflikt na Blízkém východě může ovlivnit ceny nových bytů

Stavbaři avizují, že dlouhodobý konflikt na Blízkém východě a zvyšující se cena paliv se odrazí i v cenách stavebních prací. Podražit by mohly nejen nové silnice, ale i byty a kanceláře. „Stavebnictví je energeticky velmi náročné odvětví,“ varovala výkonná ředitelka společnosti Central Group Michaela Váňová. Nedostatek ropy na světovém trhu se však může projevit i v poklesu produkce asfaltu, polystyrenu nebo některých izolačních hmot.
před 5 hhodinami

Tachograf bude muset být vedle kamionů i v některých dodávkách

Od 1. července budou muset být dodávky na zahraničních trasách vybaveny digitálním tachografem. Nařízení vycházející z evropského Balíčku mobility podle sdružení dopravců ČESMAD Bohemia ovlivní stovky firem. Povinnost dodržovat přestávky stejně jako řidiči nákladních aut by sice měla zvýšit bezpečnost, přinese ale také vyšší náklady. Běžných řidičů ani vnitrostátní přepravy se změna nedotkne.
před 5 hhodinami

VideoReportéři ČT: Policie ani po dvou letech neobjasnila podvod v Sokole za 45 milionů korun

Ani dva roky nestačily policii k tomu, aby rozkryla, co přesně stálo za největším podvodem v historii České obce sokolské a kdo za něj nese odpovědnost. V lednu 2024 vyšlo najevo, že z účtu Sokola zmizelo bezmála 45 milionů korun. Krádeže se dopustila asistentka bývalé starostky Hany Moučkové, šestatřicetiletá Eliška Colding, která ve chvíli odhalení spáchala sebevraždu. Reportéři ČT zjistili, že nadále není zřejmé, zda bude někdo v souvislosti s krádeží obviněn. Dosavadní postup policie komplikuje situaci i samotné České obce sokolské. Její starosta už na jaře 2024 ujišťoval, že spolek brzy podá žalobu na náhradu škody vůči Moučkové a jednateli. Kvůli neuzavřenému vyšetřování ale Sokol žalobu dosud nepodal. Natáčel Dalibor Bártek.
před 6 hhodinami

Vyšetřování požáru v pardubické zbrojovce pokračuje. Ta sčítá škody

Policie i tajné služby dál pátrají po pachatelích pátečního požáru průmyslové haly společnosti LPP Holding v Pardubicích. Vyšetřují ho jako podezření z teroristického útoku a pracují se čtyřmi verzemi, podrobnosti zatím zveřejnit nechtějí. Hala je podle firmy zničená, strhnout bude velmi pravděpodobně nutné i druhý zasažený objekt. Přesný rozsah škod se zjišťuje, mají jít do stamilionů. Česká televize natáčela přímo na místě.
před 16 hhodinami
