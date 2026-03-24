Mluvčí LPP Holding: Chtějí-li po nás politici větší zabezpečení našich prostor, ať nám řeknou jak

Ředitelka vnějších vztahů firmy LPP Holding Martina Tauberová vyzvala politiky, specificky premiéra Andreje Babiše (ANO), ať uvede, jak má její společnost ještě více zvýšit ochranu svých objektů. V rozhovoru pro Českou televizi tak reagovala na jeho páteční výzvu, aby si firmy vyrábějící vojenský materiál zabezpečily své areály na úrovni nejvyšších technologií. V místech, kde probíhá výroba vojenského materiálu, je podle ní ochrana a zabezpečení, jak její společnosti ukládá zákon. Rozhovor s Tauberovou vedl Tomáš Vlach.
Firma LPP Holding je podle Tauberové připravená k přísnějším bezpečnostním opatřením, ale chce vědět, které zákonné prostředky má využít.
„Můžeme (…) využít kamerové systémy s rozpoznáváním obličejů? Může ostraha (…) vytáhnout zbraň na pachatele (…)? Můžeme využít jiné prostředky, které nám zákon (…) neumožňuje?“ ptá se Tauberová. Podle ní se ve shořelé budově dříve vyráběly radiostanice pro komunikaci na železnici, zatímco drony mají svou výrobu jinde.
Tauberová také uvedla, že se škoda na objektu teprve počítá, ale potvrdila, že by měla dosáhnout několika set milionů.