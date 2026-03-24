Mluvčí LPP Holding: Chtějí-li po nás politici větší zabezpečení našich prostor, ať nám řeknou jak


před 31 mminutami | Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Rozhovor s ředitelkou vnějších vztahů LPP Holding Martinou Tauberovou
Zdroj: ČT24

Ředitelka vnějších vztahů firmy LPP Holding Martina Tauberová vyzvala politiky, specificky premiéra Andreje Babiše (ANO), ať uvede, jak má její společnost ještě více zvýšit ochranu svých objektů. V rozhovoru pro Českou televizi tak reagovala na jeho páteční výzvu, aby si firmy vyrábějící vojenský materiál zabezpečily své areály na úrovni nejvyšších technologií. V místech, kde probíhá výroba vojenského materiálu, je podle ní ochrana a zabezpečení, jak její společnosti ukládá zákon. Rozhovor s Tauberovou vedl Tomáš Vlach.

Firma LPP Holding je podle Tauberové připravená k přísnějším bezpečnostním opatřením, ale chce vědět, které zákonné prostředky má využít.

„Můžeme (…) využít kamerové systémy s rozpoznáváním obličejů? Může ostraha (…) vytáhnout zbraň na pachatele (…)? Můžeme využít jiné prostředky, které nám zákon (…) neumožňuje?“ ptá se Tauberová. Podle ní se ve shořelé budově dříve vyráběly radiostanice pro komunikaci na železnici, zatímco drony mají svou výrobu jinde.

Tauberová také uvedla, že se škoda na objektu teprve počítá, ale potvrdila, že by měla dosáhnout několika set milionů.

Babiš po incidentu v Pardubicích vyzval firmy k zabezpečení areálů
Premiér Andrej Babiš (ANO)

Výběr redakce

Návrh změn televizních a rozhlasových poplatků není hotový, řekl Nacher

14:59Aktualizovánopřed 3 mminutami
Policie obvinila podezřelé z požáru v Pardubicích z terorismu

12:28Aktualizovánopřed 6 mminutami
Vyšetřování korupce ve fotbale se týká i Karviné a jejích dvou hráčů

09:36Aktualizovánopřed 21 mminutami
Ruský útok přerušil elektrické vedení mezi Moldavskem a Rumunskem

Ruský útok přerušil elektrické vedení mezi Moldavskem a Rumunskem

před 1 hhodinou
Španělská policie zadržela muže podezřelého z vraždy Čecha

Španělská policie zadržela muže podezřelého z vraždy Čecha

před 1 hhodinou
Nigerijské ženy bojují proti místnímu zločinu, vyzbrojené jsou jen klacky

Nigerijské ženy bojují proti místnímu zločinu, vyzbrojené jsou jen klacky

před 1 hhodinou
Na haldě Heřmanice se nebude budovat sarkofág, ale vzdušné oddělovací stěny

Na haldě Heřmanice se nebude budovat sarkofág, ale vzdušné oddělovací stěny

13:08Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Domácí

Návrh na výjimky u rozhlasových a televizních poplatků pro lidi nad 75 let či firmy ještě není hotový, koaliční poslanci ho v úterý nepředloží, řekl před jednáním dolní komory její místopředseda Patrik Nacher (ANO). Autoři chystané novely podle něj vyčíslují dopady různých variant tak, aby výpadek příjmů České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) nebyl vyšší, než kolik jim přidala poslední novela. O plánu na částečné zrušení poplatků chce opozice v úterý jednat na plénu. ČT a ČRo uvedly, že by zrušením části poplatků přišly zhruba o třetinu příjmů.
14:59Aktualizovánopřed 3 mminutami

Policie v souvislosti s pátečním žhářským útokem v průmyslové hale společnosti LPP Holding v Pardubicích zadržela tři podezřelé osoby, které obvinila z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Jeden z lidí byl zadržen na Slovensku, další dvě osoby policie dopadla v tuzemsku. Mezi zadrženými jsou státní příslušníci České republiky a Spojených států amerických. Údajná skupina, která se k útoku hlásí, hrozí LPP Holding zveřejněním ukradených dokumentů.
12:28Aktualizovánopřed 6 mminutami

Etická komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) zahájila v souvislosti s vyšetřováním korupce v českém fotbale čtyřicet sedm řízení. Mimo jiné i s prvoligovou Karvinou, jejími hráči Samuelem Šigutem a Matějem Hýblem, kterým zastavila činnost, nebo primátorem slezského města Janem Wolfem (nestr.). Informovala o tom prostřednictvím úřední desky. Karviná je jediným klubem z nejvyšší soutěže, který v kauze figuruje. Předseda FAČR David Trunda uvedl, že fotbalová asociace byla iniciátorem zásahu policie kvůli korupci ve fotbalových utkáních v souvislosti se sázkami.
09:36Aktualizovánopřed 21 mminutami

Změny klimatu mohou českým zemědělcům pomoci, ukazuje výzkum. Nutná je ale příprava

Klimatická změna ovlivňuje zemědělství nejen lokálně změnou teplot a odlišným rozložením srážek ve vegetační sezoně v dané oblasti, ale také globálně, A to tím, jak se dopady regionálních změn promítají do mezinárodního obchodu a světových cen. Klimatická změna tak mění zažité výhody i nevýhody konkrétních oblastí, včetně Česka, ukazuje nová studie vědců z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe.
před 26 mminutami

Nejdřív k Turkovi, pak za ministrem, popsali Reportéři ČT situaci na životním prostředí

Ministerstvo životního prostředí si zvyká na nový režim. Podle informací Reportérů ČT dvojvládí oficiálního ministra Igora Červeného (Motoristé) a vládního zmocněnce Filipa Turka (za Motoristy) komplikuje práci resortu. Nejasno panuje i kolem prvních kroků nového vedení, konkrétně kolem odvolání ředitele Krkonošského národního parku Robina Böhnische. Ministr to nezdůvodnil, odmítá ale, že by za tím byly tlaky některých podnikatelů.
před 2 hhodinami

ŽivěSněmovna zahájila další schůzi, Nerušil složil poslanecký slib

Poslanecká sněmovna v úterý zahájila svou 13. schůzi. Zákonodárci by mohli projednat koaliční novelu, podle níž by část důchodců mohla ukončit bez sankce penzijní spoření a další dostat náhradu ztrát. Pro nadbytečnost by měli poslanci zamítnout předlohu ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky (ANO), jež odkládá změny v částkách životního minima z května na červenec. V úvodu schůze složil slib nový poslanec SPD Josef Nerušil.
14:01Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Babiš trvá na zákonu o neziskových organizacích, ty potřebné podle něj určí ministři

Vláda podle premiéra Andreje Babiše (ANO) nerezignuje na přípravu zákona o „transparentnosti neziskových organizací,“ který by podle něj poskytl ucelený přehled o tom, kolik peněz proudí ze zahraničí organizacím lobbujícím za změny zákonů. Neziskové organizace ale už nyní své financování včetně zahraničních zdrojů zveřejňují a existuje také registr lobbistů. Babiš dále připustil, že schodek státního rozpočtu příští rok přesáhne ten letošní.
před 5 hhodinami
Načítání...