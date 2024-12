Soud potvrdil Babišův střet zájmů. Klíčem byl traktor

před 13 m minutami | Zdroj: ČT24

Soud vydal první pravomocné rozhodnutí v letitém sporu o střetu zájmů předsedy hnutí ANO Andreje Babiše. Podle soudu, jehož rozhodnutí rozsekl traktor koupený školou v Bruntále, byl Babiš v době své vlády ve střetu zájmů. Stroj totiž škola koupila ze státních dotací od firmy z holdingu Agrofert, a to když byl premiérem právě Babiš a Agrofert byl v jeho svěřenských fondech. Podle soudu měl politik na firmu vliv, a státní peníze tak škola použít nesměla. O peníze přišla a stejně tak i další školy a obce po celém Česku.

Šest let české i evropské úřady řešily, co je to střet zájmů a jestli dopadá na někdejšího premiéra a skutečného majitele Agrofertu Andreje Babiše. Po letech tahanic rozhodla nejen Evropská komise, ale nyní poprvé i český soud – Andrej Babiš, coby premiér, ovládal Agrofert uložený ve svěřenských fondech, a tedy byl ve střetu zájmů. „Ing. Andrej Babiš (byl) veřejným funkcionářem a vykonával vliv na právnickou osobu, která vlastnila dodavatele, prostřednictvím svěřenského fondu,“ stojí v rozsudku Městského soudu v Praze. „Fakticky v tom rozsudku je konstatováno pouze to, co jsme si už dávno mysleli, nebo aspoň odborná veřejnost. A poměrně srozumitelně je tam shrnuto, že pan inženýr Babiš byl v době, kdy byl členem vlády, ve střetu zájmů,“ říká advokát Jan Lašmanský.

Za rozhodnutím stojí právě bruntálský traktor. V roce 2018 ho totiž dodala firma Navos z koncernu Agrofert. Stál bezmála půl milionu korun. A kraj, který bruntálskou školu zřizuje, na něj měl dostat dotaci od státu. „Traktor je součástí velkého projektu Výstavba haly pro obor oprava zemědělských strojů. A vzhledem k tomu, že učební obor oprava zemědělských strojů má součástí osnov i řidičský průkaz na traktor, tak jsme dostali tento stroj, abychom dokázali plnit osnovy,“ vysvětluje vedoucí učitel odborného výcviku na Střední odborné škole v Bruntálu Zdeněk Přibyla s tím, že vedení v té době o vazbě na Agrofert nevědělo. A zatímco v Bruntále se žáci učili s novým traktorem jezdit, na ministerstvu pro místní rozvoj vystřídali hnutí ANO po volbách Piráti a resort pod jejich vedením nakonec odmítl dotaci vyplatit. Argumentovali tím, že Babiš byl v době udělení dotace premiér a zároveň měl vliv na Agrofert ve svěřenských fondech. Firma Navos z Babišova koncernu se tak k veřejné zakázce vůbec neměla dostat.

Moravskoslezský kraj ministerstvo zažaloval Podle ředitele české pobočky Transparency International Davida Kotory figuruje Babiš „jako jediný obmyšlený“, tedy ten, kdo má zisk. „Zároveň vidíme i radu protektorů, která je tvořena blízkými spolupracovníky Andreje Babiše, jeho právníky a také jeho manželkou Monikou Babišovou,“ popisuje Kotora. Podle bývalého ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti) Babiš „obelhával žadatele a neměl nárok na to, aby se jeho firmy podílely na výběrových řízeních“. „Andrej Babiš jako osoba ovládající Agrofert, ať už je to skrze fondy, nebo skrze jiné mechaniky, byl ve střetu zájmů,“ je přesvědčen Bartoš.

Moravskoslezský kraj se ale rozhodl, že o dotaci na traktor pro Bruntál bude bojovat a ministerstvo zažaloval.„Pořízení stroje bylo uskutečněno předtím, než Evropská komise vydala stanovisko k případnému střetu zájmů koncernu Agrofert, takže logicky Krajský úřad Moravskoslezského kraje nemůže být sankcionován za to, že nerespektoval stanovisko, které neexistovalo,“ tvrdí mluvčí Moravskoslezského kraje Nikola Birklenová. „Ve své podstatě jsme jim doporučili, ať tento případ k soudu dají, to znamená, ať zažalují v tomto případě ministerstvo pro místní rozvoj,“ prohlásil resortní náměstek pro řízení sekce evropských a národních programů Leo Steiner. A soud dal ministerstvu ve sporu s krajem za pravdu – dotace vyplacena být neměla.

O střetu zájmů Andreje Babiše, premiéra a osoby, která profituje z Agrofertu, soud v rozsudku nepochybuje. A i když kraj podal proti verdiktu ještě mimořádný opravný prostředek, takzvanou kasační stížnost, na pravomocnost rozsudku to nemá vliv. O střetu hovořil i audit Evropské komise „Podstata střetu zájmů je v tom, že jste ve schizofrenní pozici. Na jedné straně jste vlastník Agrofertu nebo ho ovládáte, abych to řekl přesně, ale na druhou stranu jste funkcionář a máte také zodpovědnost za vynakládání veřejných prostředků,“ popisuje problematiku děkan VŠE Ladislav Mejzlík. Co je a není střet zájmů, se v Česku řeší roky. Spory o výklad neutnul ani audit Evropské komise, který do Česka dorazil v dubnu roku 2021. Jednoznačně popisoval, že tehdejší premiér Babiš ve střetu zájmů je. Politici Babišova vládního hnutí ANO ale audit odmítali s tím, že české zákony mohou vykládat jen české soudy. „Já to nebudu hodnotit. Znovu říkám, ať to dají k soudu, ať to posoudí soud, ať se tady nevykřikuje před volbami, to jsou hesla a zase kampaň,“ vyzvala k soudnímu rozhodnutí tehdejší ministryně spravedlnosti Marie Benešová.

A podobně se vyjádřila i tehdejší ministryně financí Alena Schillerová (ANO). „Auditoři evropské komise vyložili český zákon, vyložili český zákon o střetu zájmů. Vyložit český zákon může český soud,“ byla přesvědčena. Český soud teď rozhodl a střet zájmů Andreje Babiše v době jeho premiérování považuje za fakt. Politici hnutí ANO prý rozsudek neviděli a zatím ho neznají. „Já jsem to vůbec nesledoval, je to fakt právní záležitost,“ vyjádřil se k věci první místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček s tím, ať se novináři obrátí na místopředsedu ANO Radka Vondráčka.

„Já vůbec nevím, o čem mluvíte, jak na mě mohl odkázat, a to je něco dnešního?“ odpověděl na dotaz Reportérů ČT Vondráček s tím, že nesleduje rozhodování městského soudu a avizoval probrání věci „až si to nastuduje“. Problematických dotací je více Nejde však jen o půl milionu na traktor v Bruntálu. Ministerstvo pro místní rozvoj totiž stejně postupovalo u řady dalších projektů a kvůli střetu zájmů někdejšího premiéra Babiše nevyplatilo dotace za téměř čtyřiačtyřicet milionů korun. Například na střední škole v Benešově jde také o zemědělskou techniku od firmy z holdingu Agrofert – včetně stejného traktoru jako mají v Bruntále. „My zatím nevíme jak se to bude řešit. Soudní spor probíhá. Samozřejmě čtyři miliony v rozpočtu školy je velmi velký zásah. A já si myslím, že náš zřizovatel si to uvědomuje a že nás v tom nenechá,“ doufá benešovská ředitelka Ivana Dobešová. Podle středočeského radního pro školství Milana Váchu (TOP 09) na to doplatí všechny školy, které žádaly ve Středočeském kraji. „A celkem to dělá více než osmadvacet milionů korun, které prostě bohužel asi budou muset zaplatit středočeští daňoví poplatníci.“