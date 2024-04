Obec musí vrátit milionovou dotaci na hasičské auto. Kvůli Agrofertu, říká ministerstvo

Podle starosty Bohdalova Arnošta Judy (nestr.) jsou díky autu hasiči včas na místě a zásah tak proběhne poměrně rychle. Teď ale obec musí na žádost ministerstva pro místní rozvoj peníze z dotace vrátit. Důvodem má být střet zájmů. Dodávku i přívěs totiž odkoupila od firmy Agrotec, která je v holdingu firmy Agrofert patřící do svěřenských fondů bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO).

Bohdalovští hasiči vyjíždějí do akce až padesátkrát do roka. Před pěti lety nahradili starou Avii novou dodávkou s přívěsem, kterou financovali z dotace. „Vozidlo nám slouží při výjezdech na větší požáry, takže pokud je to požár třeba lesa nebo nějaké technické pomoci,“ popsal šéf dobrovolných hasičů Roman Šimůnek.

„Nebyla známa ani nějaká kauza, kdyby někdo mohl vyloučit firmy z holdingu Agrofert z nějakého výběrového řízení,“ podotkl starosta. Podle ministerstva to ale obec udělat měla. A to i přesto, že audit Evropské komise o střetu zájmů byl vydán až dva roky poté, co dodávku pro hasiče koupili.

„Už v roce 2019 byly prezentovány analýzy a studie dokládající, že Andrej Babiš ovládá koncern Agrofert. A následně to konstatoval také tehdejší nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman,“ sdělil mluvčí ministerstva Petr Waleczko.

Podle mluvčího holdingu Agrofert Pavla Heřmanského ale neexistuje žádné pravomocné rozhodnutí jakéhokoliv orgánu, podle něhož by se společnosti z holdingu nemohly účastnit výběrových řízení.

Zastupitelé se nakonec rozhodli dotaci vrátit, necelý milion ale bude v rozpočtu chybět. „Když bychom se prošli po Bohdalově, tak bych ukázal spoustu věcí, které bychom si dokázali za ten milion korun postavit, ať už by se jednalo o nové chodníky, úpravu hřiště,“ poznamenal starosta.



Pokud by obec peníze nevrátila, hrozila by jí pokuta ve stejné výši, za kterou dodávku pro hasiče pořídila.