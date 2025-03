Na heřmanické haldě začaly přípravy stavby sarkofágu

Na heřmanické haldě v Ostravě začaly přípravné práce pro její sanaci. Takzvaná výsypka bývalého černouhelného dolu dosahuje výšky třiceti metrů a koncem 90. let minulého století začala uvnitř hořet. Pracovníci státního podniku Diamo teď chystají výstavbu sarkofágu, který má překrýt její termickou část. Úpravy jsou odhadovány na několik miliard korun.

„Kácení dřevin bude probíhat do konce dubna, musíme brát také v potaz vegetační období a ochranu živočichů, kteří se na haldě nacházejí,“ řekl mluvčí státního podniku Diamo Tomáš Indrej. „Nemůžeme také kácet, když ptáci budou hnízdit.“

Meziresortní skupina řeší situaci kolem heřmanické haldy. Ekologická zátěž trápí Ostravu desítky let

Paralelně s přípravnými pracemi probíhá veřejná zakázka na zpracovatele komplexní projektové dokumentace sanace hořící části odvalu. V tuto chvíli je výběrové řízení pozastaveno, protože jeden z pracovníků podal námitku k antimonopolnímu úřadu. „Nedokážu říct, jak dlouho to bude trvat. Jakmile budeme mít stanovisko úřadu, bude moci zhotovitel pracovat na podrobné projektové dokumentaci,“ řekl Indrej.

Haldu neboli odval Heřmanice tvoří hlušiny a odpady z bývalých dolů a koksoven. Má rozlohu asi 103 hektarů a objem uloženého materiálu se odhaduje na třicet milionů tun. Halda uvnitř desítky let hoří, což uvolňuje do vzduchu škodlivé látky. Její sanace, která začala před více než dvaceti lety, je pozastavena. Kvůli haldě vzniklo několik sporů, a to se zhotovitelem, který tam prováděl opatření proti šíření termické aktivity, i kvůli majetkovým poměrům.