Meziresortní skupina řeší situaci kolem heřmanické haldy. Ekologická zátěž trápí Ostravu desítky let

Expertní skupina se shodla na tom, že chce další dvě místa, na kterých se bude měřit kvalita ovzduší. „Projekt připravuje Státní zdravotní ústav. Máme vytipovány dvě lokality, budou tam dvě stabilní stacionární měřicí stanice, které budou měřit 24 hodin denně a sedm dní v týdnu,“ uvedl ředitel státního podniku Diamo Ludvík Kašpar.

Heřmanická halda je od obydlené části Ostravy vzdálena jen několik set metrů. Diamo ji má na starosti už přes dvacet let. Za celou dobu utratil za sanaci ze státního rozpočtu stovky milionů korun. „V tuto chvíli je to někde do čtyř set milionů korun,“ upřesnil Kašpar.