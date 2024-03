„Přála bych si, aby se nám dařilo nahradit nenávist respektem.“ Slovenská prezidentka uctila památku obětí prosincové střelby

Čaputová nicméně ujistila, že to není poslední její návštěva před koncem mandátu, který jí skončí až v červnu. Před filozofickou fakultou uvedla, že do Česka povede její poslední zahraniční cesta ve funkci, vydá se na ni až ve svém posledním prezidentském týdnu.

Čaputová v pondělí konstatovala, že na všech ostatních úrovních kromě vlád jsou vztahy silné a přátelské. „Jsou tu jisté důležité, dokonce až hodnotové rozdíly, pokud jde o zahraniční politiku. To je to, co komunikoval premiér Fiala. Musím říct, že rozumím tomu, jak to zdůvodnil. Některá vyjádření představitelů vlády Slovenské republiky považuji za nešťastná,“ uvedla prezidentka.

Dále poznamenala, že pokud někteří vládní zástupci hovoří o tom, že se Evropská unie snaží o to, aby se na Ukrajině zabíjeli nebo likvidovali Slované, nepovažuje to za šťastné. Je podle ní logické, že to vyvolává nějaký způsob reakce. „Ale je množství témat a kroků, které je důležité dále komunikovat, spolupracovat a vysílat i signály sblížení,“ dodala.