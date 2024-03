Za zmrazení mezivládní spolupráce mohou Ficovy postoje, štípanec byl namístě, řekli Lipavský a Vondra. Putin se směje, míní Zaorálek

Dodává zároveň, že s Ficovými slovy nesouhlasí, dopady postoje české vlády ale považuje za zásadní s tím, že se „určitě promítnou“ i do fungování visegrádské čtyřky, která „bude za chvíli ve stadiu klinické smrti“. „Úzká spolupráce se Slovenskem byla pro Česko velice efektivní,“ je přesvědčen Zaorálek a má za to, že Praha nyní rozbíjí důležité a zásadní vztahy, zatímco ruský diktátor Vladimir Putin se směje, protože mu jde o rozbití Evropy a Česko mu nyní údajně jde na ruku.

Zaorálek ale zpochybňuje, že by Fico svými slovy a kroky ohrožoval českou bezpečnost. Podotýká, že Bratislava se nedostává do konfliktu českých zájmů, nepodkopává Evropskou unii ani NATO a Fico se chová pragmaticky. Nezpochybnil například finanční pomoc Kyjevu, podpořil vstup Švédska a Finska do NATO, připomíná bývalý ministr zahraničí.

Visegrád má být nástrojem komunikace i v dobách, kdy jednotlivé země nemají na všechno stejný názor, usuzuje Vondra. V historii zažila skupina mnoho světlých momentů, ale i spory, vzpomíná. „Je teď (Visegrád) v trochu složité situaci, ale máme komunikovat, to je bezesporu,“ konstatuje s tím, že „štípanec“ slovenské vládě v podobě pozastavení mezivládních konzultací byl namístě, podobně jako třeba kritika maďarského premiéra Viktora Orbána za to, že „sype písek do soukolí NATO“.

Lipavský má za to, že by se Visegrádská skupina měla vrátit k myšlenkám otců zakladatelů, kteří společenství postavili na společných hodnotách. Dle ministra zahraničí z nich už dnes moc nezbývá. Očekává, že na nějakou dobu se V4 obrátí s diskuzemi dovnitř a navenek se neshodne. „Za pět, deset let to může vypadat úplně jinak,“ předesílá.