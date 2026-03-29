Šéfredaktoři vyzvali Babiše a další politiky k respektování kritické novinařiny

Více než dvacet českých šéfredaktorů a šéfredaktorek vyzvalo premiéra Andreje Babiše (ANO) a další politiky, aby respektovali svobodnou, nezávislou a kritickou žurnalistiku. Svobodná a nezávislá média označili za nezbytnou součástí každé demokratické společnosti, zajišťují i veřejnou kontrolu státní moci a každý demokratický politik by měl takovou kontrolu snést.
Zástupci médií tak reagovali na sobotní premiérův příspěvek na sociálních sítích, v němž kritizoval servery Seznam Zprávy, Novinky.cz a deník Právo. „Seznam Zprávy, a hlavně Novinky už dávno rezignovaly na objektivitu a staly se politickými hráči. Využívají své výsadní pozice na domovské stránce Seznam k masivnímu ovlivňování veřejného mínění, nikoliv k informování,“ napsal Babiš.
Práci zmíněných médií označil za „otevřené tažení“ proti koaliční vládě. V současné době jsou podle něj oba servery „svým lhaním, manipulacemi, zaujatostí“ zcela nedůvěryhodné a jejich práce nemá s nestrannou novinařinou nic společného.
„Odmítáme útoky předsedy vlády na adresu Seznam Zpráv, Novinek, Práva i dalších médií. Svobodná a nezávislá média jsou nezbytnou součástí každé demokratické společnosti. Zajišťují i veřejnou kontrolu státní moci a každý demokratický politik by měl takovou kontrolu snést. Útoky na novináře a zpochybňování nezávislých médií do svobodné společnosti nepatří,“ uvedli šéfredaktoři v prohlášení.
Podepsali je například šéfredaktor zpravodajství a publicistiky České televize Michal Kubal, šéfredaktor Blesku Radek Lain či šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata.
Šéfredaktor Seznam Zpráv Robert Čásenský v reakci uvedl, že redakce popisuje věci a události takové, jaké jsou. „Nepíšeme tak, jak by si jedna či druhá strana politického spektra přála.(...) Důraz na fakta, odvahu, profesionalitu a otevřenost je pro redakci Seznam Zpráv klíčový. Zachováme si ho, ať na nás bude útočit kdokoli z jakékoli funkce. Nenecháme se zastrašit ani vmanévrovat do role politického protivníka,“ napsal.
Žaloba Seznamu
Nejde o první případ, kdy Babiš na zmíněná média útočí. Firma Seznam.cz, kterou vlastní Ivo Lukačovič, na začátku března podala na Babiše žalobu. Důvodem byly sílící útoky na společnost a ochrana dobré pověsti právnické osoby. Babiš tehdy prohlásil, že si za svými vyjádřeními stojí, podle něj o něm média vlastněná Ivem Lukačovičem „dlouhodobě lžou a manipulují s fakty“.
V minulosti Babiš kritizoval i jiná média. Například ještě v opozici označil Českou televizi a Český rozhlas za provládní média. „Česká televize má dvojí metr, Česká televize je netransparentní, Česká televize je součástí této pětikoalice, jde jim jednoznačně na ruku,“ řekl Babiš v prosinci 2024 při sněmovní debatě o mediální novele. Soud se také v minulosti zabýval například Babišovými spory s Deníkem Referendum či šéfredaktorkou serveru Investigace.cz Pavlou Holcovou.
Aktuální Babišovy „nepodložené útoky“ odsoudila i nevládní organizace obhajující svobodu tisku a médií Reportéři bez hranic. „Jedná se o nepřijatelné pomlouvačné praktiky,“ napsala na síti X.
