Šéfredaktoři vyzvali Babiše a další politiky k respektování kritické novinařiny


Zdroj: ČTK

Více než dvacet českých šéfredaktorů a šéfredaktorek vyzvalo premiéra Andreje Babiše (ANO) a další politiky, aby respektovali svobodnou, nezávislou a kritickou žurnalistiku. Svobodná a nezávislá média označili za nezbytnou součástí každé demokratické společnosti, zajišťují i veřejnou kontrolu státní moci a každý demokratický politik by měl takovou kontrolu snést.

Zástupci médií tak reagovali na sobotní premiérův příspěvek na sociálních sítích, v němž kritizoval servery Seznam Zprávy, Novinky.cz a deník Právo. „Seznam Zprávy, a hlavně Novinky už dávno rezignovaly na objektivitu a staly se politickými hráči. Využívají své výsadní pozice na domovské stránce Seznam k masivnímu ovlivňování veřejného mínění, nikoliv k informování,“ napsal Babiš.

Práci zmíněných médií označil za „otevřené tažení“ proti koaliční vládě. V současné době jsou podle něj oba servery „svým lhaním, manipulacemi, zaujatostí“ zcela nedůvěryhodné a jejich práce nemá s nestrannou novinařinou nic společného.

„Odmítáme útoky předsedy vlády na adresu Seznam Zpráv, Novinek, Práva i dalších médií. Svobodná a nezávislá média jsou nezbytnou součástí každé demokratické společnosti. Zajišťují i veřejnou kontrolu státní moci a každý demokratický politik by měl takovou kontrolu snést. Útoky na novináře a zpochybňování nezávislých médií do svobodné společnosti nepatří,“ uvedli šéfredaktoři v prohlášení.

Podepsali je například šéfredaktor zpravodajství a publicistiky České televize Michal Kubal, šéfredaktor Blesku Radek Lain či šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata.

Šéfredaktor Seznam Zpráv Robert Čásenský v reakci uvedl, že redakce popisuje věci a události takové, jaké jsou. „Nepíšeme tak, jak by si jedna či druhá strana politického spektra přála.(...) Důraz na fakta, odvahu, profesionalitu a otevřenost je pro redakci Seznam Zpráv klíčový. Zachováme si ho, ať na nás bude útočit kdokoli z jakékoli funkce. Nenecháme se zastrašit ani vmanévrovat do role politického protivníka,“ napsal.

Seznam.cz podal žalobu na Babiše. Dlouhodobě lžou, říká premiér
Andrej Babiš

Žaloba Seznamu

Nejde o první případ, kdy Babiš na zmíněná média útočí. Firma Seznam.cz, kterou vlastní Ivo Lukačovič, na začátku března podala na Babiše žalobu. Důvodem byly sílící útoky na společnost a ochrana dobré pověsti právnické osoby. Babiš tehdy prohlásil, že si za svými vyjádřeními stojí, podle něj o něm média vlastněná Ivem Lukačovičem „dlouhodobě lžou a manipulují s fakty“.

V minulosti Babiš kritizoval i jiná média. Například ještě v opozici označil Českou televizi a Český rozhlas za provládní média. „Česká televize má dvojí metr, Česká televize je netransparentní, Česká televize je součástí této pětikoalice, jde jim jednoznačně na ruku,“ řekl Babiš v prosinci 2024 při sněmovní debatě o mediální novele. Soud se také v minulosti zabýval například Babišovými spory s Deníkem Referendum či šéfredaktorkou serveru Investigace.cz Pavlou Holcovou.

Aktuální Babišovy „nepodložené útoky“ odsoudila i nevládní organizace obhajující svobodu tisku a médií Reportéři bez hranic. „Jedná se o nepřijatelné pomlouvačné praktiky,“ napsala na síti X.

Více než dvacet českých šéfredaktorů a šéfredaktorek vyzvalo premiéra Andreje Babiše (ANO) a další politiky, aby respektovali svobodnou, nezávislou a kritickou žurnalistiku. Svobodná a nezávislá média označili za nezbytnou součástí každé demokratické společnosti, zajišťují i veřejnou kontrolu státní moci a každý demokratický politik by měl takovou kontrolu snést.
VideoČeské vrtulníky sestřelují ruské drony. Štáb ČT natáčel s ukrajinskou jednotkou

Bachmut, Kupjansk nebo Pokrovsk. V těchto ukrajinských městech byly nasazeny vrtulníky Mi-24, které zemi postupně do roku 2024 dodala česká armáda. Když Rusko změnilo taktiku vzdušných úderů na města, začaly pomáhat sestřelováním bezpilotních letounů. U jednoho stroje z Česka je na kontě více než dvacet sestřelených bezpilotních letounů. Darja Stomatová a Ján Schürger strávili den s jednotkou, která stroje z Česka využívá.
před 2 hhodinami

Vláda má šanci prosadit celostátní referendum. O možné podpoře mluví Piráti

Vláda slibuje změny v české ústavě. S některými úpravami základního zákona ale nejspíš narazí. Zástupci opozice rázně odmítají zakotvit do nejvyšší normy korunu i právo na hotovost. Větší šanci má zavedení celostátního referenda. O jeho možné podpoře mluví Piráti. Trojici zákonů kabinet zahrnul do legislativního plánu. Ke schválení ale potřebuje ve sněmovně alespoň 120 hlasů. Má jich 108.
před 3 hhodinami

VideoBořit fungující veřejnoprávní média nedává smysl, míní experti

Posuzovat veřejnoprávní média podle toho, jestli je potřebujeme, je chybou, míní novinář a zakladatel internetového deníku Neviditelný pes Ondřej Neff. Správnou otázkou je, zda je společnost využívá a důvěřuje jim, myslí si. Podle novináře a bývalého ředitele Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky Davida Klimeše z výzkumů vyplývá, že většina Čechů České televizi a Českému rozhlasu věří. Obě instituce je jednodušší zlepšit a lépe je definovat než rušit a vymýšlet alternativy, říká. Odborník na komunikaci Jan Dobrovský se domnívá, že ztráta svobody by veřejnoprávní média stála jejich smysl. Poplatky považuje za zástupný důvod pro politické uchopení moci. Nedělní debatu moderoval Lukáš Dolanský.
před 8 hhodinami

Marže, zmatky, kartel. Politici v debatě probrali pohonné hmoty

Jediné, co se nyní dá udělat ke zlevnění pohonných hmot, je podle premiéra Andreje Babiše (ANO) zastropování marže obchodníků. Podle poslance Matěje Gregora (Motoristé) nyní marže stanic na hlavních tazích výrazně vzrostly. Europoslankyně Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) má zvyšování marží za „nehorázné“. Dle europoslankyně Veroniky Vrecionové (ODS) Babiš zmatkuje podobně jako za covidu. Europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09) upozornil, že případné jednání premiéra s petrolejáři může skončit u antimonopolního úřadu. Nedělní debatu moderoval Lukáš Dolanský.
před 8 hhodinami

Česko zaostává ve výdajích na vědu. Experti rozebrali příčiny i možná zlepšení

Výdaje na vědu a výzkum v Česku klesají. Podle nejnovějších dat Eurostatu dosáhl objem investic v této oblasti za rok 2024 necelých dvou procent HDP. To je nejmíň od roku 2017. Vědu a výzkum financuje v Česku hlavně soukromý sektor a jeho podíl chce současná vláda ještě posílit. Téma v Událostech, komentářích z ekonomiky probrali výkonný ředitel Prague.bio Jiří Fusek, výkonný ředitel Enovation David Kotris a akademický ekonom z think-tanku IDEA při CERGE-EI Daniel Münich. Svůj pohled připojil také předseda Akademie věd Radomír Pánek. Debatou provázeli Vanda Kofroňová a Milan Brunclík.
před 10 hhodinami

Banky na doporučení ČNB zpřísní limity pro investiční hypotéky

Banky od dubna zpřísní limity pro poskytování investičních hypoték, jak jim doporučila Česká národní banka, vyplývá z ankety mezi největšími tuzemskými bankami, kterou dělala agentura ČTK. Některé tak již učinily. Nové opatření ČNB se podle nich na počtu nově poskytnutých hypoték projeví, ale nikoliv dramaticky. Doporučení ČNB je platné k 1. dubnu 2026, bude se vztahovat pouze na nově poskytnuté úvěry.
před 11 hhodinami

Ve čtyřech obcích si lidé zvolili nová zastupitelstva

Lidé ze čtyř českých obcí si v sobotu zvolili nová místní zastupitelstva, která budou mít jisté fungování jen na půl roku. Druhý říjnový víkend se budou totiž konat obecní volby v celé republice. V sobotu se volební místnosti otevřely v Cekově na Rokycansku, Úhercích na Lounsku, Lipníku na Mladoboleslavsku a Vračovicích-Orlově na Orlickoústecku. Hlasování se zúčastnilo 67 procent voličů.
08:25Aktualizovánopřed 12 hhodinami
