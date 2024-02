Protest zemědělců v Praze zneužili lidé, kterým šlo podle Bendy o něco jiného. Nesmí se z toho stát ryzí politika, upozornil Nacher

Demonstrace zemědělců v Praze, kdy část z nich se odpojila a pokračovala dál na Malostranské náměstí, vzbudila řadu reakcí. Podle předsedy poslanců ODS Marka Bendy bylo zřetelné, že někteří zemědělci dali najevo svůj nesouhlas s vývojem protestů a odjeli domů. Místopředseda poslaneckého klubu ANO Patrik Nacher (nestr. za ANO) v Událostech, komentářích zase kritizoval vládní politiky za to, že přispěli k dehonestaci akce.

„To, že akci zneužily síly, kterým jde o něco jiného, je naprosto jasné a zřetelné a bylo to slyšet i z projevů zemědělců, kdy minimálně část z nich se v poledne sebrala a řekla: už se nám to zdá trapné, co se tady odehrává, a sami odjeli. Jestli měli zemědělci vyjet do centra a jestli je ta správná chvíle, tak mně se zdá, že spíše ne,“ domnívá se Benda a doplnil, že rozhodující zemědělské skupiny se k nim nepřipojily. Navíc představa toho, že Česká republika vystoupí z Green Dealu, je podle šéfa poslanců ODS trošku naivní. „Bude se rozhodovat v evropských volbách, jestli Green Deal se svojí rychlostí bude korigován nebo dojde k nějakým změnám,“ poznamenal Benda.

„Jsem rád, že ti praví zemědělci dali najevo svůj nesouhlas a v momentě, kdy se z toho stala politická akce, odjeli,“ reagoval Nacher. Podle něj každý protest schytává nějakou nálepku. „Všechny dehonestace jsou zbytečné, to, co se potom někde jinde na jiném místě takové demonstrace změní, to už bych neházel ani na zemědělce nebo někoho jiného, tak jak je bohužel obvyklé od některých vládních politiků,“ prohlásil Nacher. Benda připomněl, že sami zemědělci přišli s tím, že s akcí na Malostranském náměstí nechtějí mít nic společného. Nacher se ale ohradil. Podle něj vládní politici běžně lustrují a kádrují, kdo svolává demonstraci, kdo se jí zúčastňuje, jak drahé bundy mají nebo kolik mají zubů. „Zemědělci přijeli, doprava nebyla blokována tolik a v momentě, kdy zjistili, že by to mohlo být zneužito, tak odjeli. Jenom předtím schytali spousty nálepek,“ konstatoval Nacher s tím, že protesty zemědělců jsou po celé Evropě a Česká republika tím není nijak originální. „Mají právo demonstrovat, mně tam vadí ten přezíravý přístup. Taky nesouhlasím s tím, co se dělo na Malostranském náměstí,“ dodal Nacher.