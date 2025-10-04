Potíže při používání elektronického občanského průkazu při volbách přetrvávají. Na síti X to uvedla Digitální a informační agentura (DIA). Úřad proto lidem doporučuje, aby si do volebních místností vzali i klasický občanský průkaz.
Problémy s eDoklady přetrvávají
V Česku druhým dnem pokračují volby do Poslanecké sněmovny. Někteří lidé, kteří se chtěli prokázat elektronickým občanským průkazem, měli problém i v pátek. Průkaz nešlo kvůli velkému náporu aktualizovat a při volbě jej tak nebylo možné použít k identifikaci.
„I přes intenzivní práce na zajištění chodu aplikace nemůžeme zaručit stoprocentní spolehlivost eDokladů. Doporučujeme voličům vzít si s sebou fyzický průkaz totožnosti i dnes,“ uvedla v sobotu ráno DIA.
Pokud se lidé chtějí u voleb prokázat elektronickým průkazem, úřad jim doporučuje, aby si aplikaci před tím doma otevřeli a ověřili, že mají platný doklad. Lidem by se měl v aplikaci zobrazit zelený štítek s nápisem Digitální výpis je platný.
Později DIA napsala, že problémy přetrvávají. „Nadále bohužel nefungují registrace nových uživatelů, ani stávajících, kteří si aplikaci odpárovali a zkouší ji znovu připojit,“ uvedla na X.
Pomocí eDokladu neboli elektronického občanského průkazu lidé mohou letos volit do sněmovny poprvé. Doklad musí být podle zákona aktualizovaný před méně než 48 hodinami. Aktivované eDoklady má v současnosti zhruba osm set tisíc lidí.