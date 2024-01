Aplikace eDoklady čelí velkému náporu uživatelů. Dochází k problémům s přihlášením

Zástupci DIA poděkovali za obrovský zájem o eDoklady. „Jak se ale bohužel někdy stává, ani naše systémy nejsou neomylné a váš nápor neustála Identita občana. Proto se mohou objevit problémy s registrací a přihlášením. Moc se za dočasné výpadky omlouváme a děláme vše pro to, aby aplikace fungovala bez problémů,“ uvedla agentura.

Co přinese nová aplikace eDoklady: otázky a odpovědi

Aplikace je dostupná v oficiálních obchodech App Store pro Apple i Google Play pro Android. Pokud se lidem nezobrazí, což se stávalo, měli by využít odkazy zde a zde.

Místopředseda vlády pro digitalizaci Ivan Bartoš (Piráti) na síti X upozornil na to, že si lidé musí stáhnout správnou aplikaci eDoklady a neplést si ji s eObčankou, která funguje jako čtečka občanek s čipem k prokazování identity on-line a dostupná je už delší dobu. „Ač názvy mohou trochu mást, jedná se úplně o jinou appku, která navíc patří pod vnitro. Na první pohled to může být trochu matoucí, ale to určitě zvládneme,“ uvedl.