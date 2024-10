Přísaha si musí vyhodnotit příčiny neúspěchu v krajských volbách, říká Šlachta

Hostem pořadu Interview ČT24 byl senátor a předseda hnutí Přísaha Róbert Šlachta. Vyjádřil zklamání z výsledků krajských voleb, v nichž Přísaha nezískala žádný mandát. Příčiny neúspěchu si hnutí podle senátora musí vyhodnotit. Šlachta popsal i probíhající vyjednávání s uskupením Motoristé sobě o případné spolupráci pro nadcházející parlamentní volby. „Zatím je to padesát na padesát, že spolu půjdeme,“ sdělil. Kromě krajských a parlamentních voleb se vyjádřil také ke svému vstupu do senátorského klubu hnutí ANO či k platům politiků.

Šlachta se také plánuje sejít s lídrem uskupení Motoristé sobě Petrem Macinkou. Tématem jejich rozhovoru by mělo být to, zda spolu budou obě formace kandidovat v parlamentních volbách. Podle Šlachty může potenciální problém představovat osmiprocentní klauzule, ale i rozdílné programové priority. Motoristé jsou podle něho silně pravicoví, zatímco Přísaha se „snaží držet středu“.

„Je to pro mě zklamání,“ řekl Šlachta o výsledku Přísahy v krajských volbách. Dodal, že vždycky prosazoval spíše samostatný postup, ale ve volbách zaznamenala úspěch uskupení, která se spojila. Příčiny neúspěchu si podle Šlachty musí Přísaha vyhodnotit do parlamentních voleb. Každé volby jsou ale podle předsedy hnutí naprosto rozdílné.

Šlachta vstoupil do senátorského klubu hnutí ANO

Šlachta, který byl v září zvolen senátorem v obvodu Břeclav, ve středu oznámil vstup do senátorského klubu hnutí ANO. „Měl jsem dvě možnosti, buď vstoupit do senátorského klubu ANO, nebo zůstat nezařazený,“ uvedl Šlachta s tím, že v ostatních klubech o něho neměli zájem. „Moje podmínka byla, abych mohl obsadit místo v zahraničním a bezpečnostním výboru, což ANO splnilo,“ přidal Šlachta další důvod, proč se rozhodl pro senátorský klub hnutí ANO. Být nezařazeným senátorem navíc podle něho přináší řadu nevýhod. Předseda Přísahy zároveň dodal, že je v opozici vůči současné vládě a i z toho pohledu se jako kritik čtyřkoalice nejvíce potkává právě s hnutím ANO.

Šlachta dále avizoval, že bude hlasovat podle svého přesvědčení a programu. „Senátní program byl postavený naprosto jasně. Když dáte hlas Šlachtovi, bude to hlas proti této vládě,“ vysvětlil. Hlasoval by prý například proti daňovému balíčku. Zároveň ale nesouhlasil s tvrzením, že by negoval úplně všechno, co přijde od současné vlády.

Předseda Přísahy rovněž zmínil, že nepodpoří Miloše Vystrčila (ODS) jako kandidáta na post předsedy Senátu. Kriticky se vyjádřil k Vystrčilovým zahraničním cestám a komunikaci kolem nich. „Nepřipadá mi, že by spojoval,“ poznamenal Šlachta. Kromě toho se mu nelíbilo ani Vystrčilovo chování v době, kdy byl bývalý prezident Miloš Zeman v nemocnici. S přístupem vůči Tchaj-wanu ale problém nemá a souhlasí i se zahraniční politikou současné vlády vůči Ukrajině. Podpořil také tvrdý postup proti Rusku po tom, co byly zveřejněny informace o zapojení ruských tajných služeb do výbuchů ve Vrběticích.