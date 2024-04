PŘEHLEDNĚ: Hokejový šampionát se blíží. Kde koupit vstupenky, jak se dostat k halám a kdy hrají Češi?

Cílem je podle generálního sekretáře akce Vladimíra Šafaříka přiblížit návštěvnost „magickému číslu“ 750 tisíc fanoušků. „Není to ale tak, že bychom na vytvoření nového rekordu nějak extra tlačili, i když by to samozřejmě pro nás bylo marketingově zajímavé. Je jasné, že to je pak plus, když se něco takového povede,“ přidal člen organizačního výboru Miloš Židík.

Optimismus z hlediska návštěvnosti budí především vývoj předprodeje vstupenek. Na české zápasy v základní skupině už na prodejních portálech svítí červená dlaždice „nedostupné“. Duely národního týmu jsou vyprodané stejně jako čtvrtfinále 23. května v pražské O2 areně od 20:20. Pokud by Češi podle předpokladů postoupili do vyřazovací fáze, hráli by téměř jistě v tento čas. Šance na zisk vstupenek na české utkání pak nabízí už jen partneři šampionátu a hokejové reprezentace v rámci svých soutěží.