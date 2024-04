Prachu ze Sahary přilétly stovky tisíc tun

Že se to stane, nikdo neočekával, přestože meteorologové o blížícím se saharském prachu věděli. „ČHMÚ informoval s dvou nebo třídenním předstihem, že je předpoklad, že se sem dostane saharský prach. Nicméně nikdo neočekával – přestože některé modely to naznačovaly – že by mohl klesnout do nižších vrstev, nikdo neočekával tak vysoké koncentrace. Co říkaly modely, bylo čtyřnásobně méně, než byla maxima, která jsme pozorovali,“ shrnul rozdíl mezi předpovědí a skutečností vedoucí oddělení kvality ovzduší ČHMÚ Brno Jáchym Brzezina.

Saharský smog je neobvyklý, prach nad Česko ale přilétá často

Vyhlášení smogové situace kvůli pouštnímu prachu je docela neobvyklé. Souvisí to jednak s tím, jak se oblak s ním nad střední Evropou choval, jednak s množstvím písku, které přiletělo. „Mimořádné to bylo s ohledem na vysoké koncentrace, kdy saharský prach pronikl do nižších vrstev atmosféry a (…) muselo být přistoupeno k vyhlášení smogových situací. Druhá věc je délka situace, ta byla poměrně velká, většinou to tak dlouho netrvá. A intenzita, to znamená míra omezení dohlednosti, kterou jsme měli na řadě míst velmi výraznou, to se nestává při každé epizodě,“ shrnul, co vše bylo tentokrát jiné, meteorolog ČT a docent Katedry fyziky atmosféry Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy Michal Žák.

Podotkl však, že samotný výskyt písku a prachu původem ze Sahary není v Česku ničím výjimečným. Stává se to několikrát ročně. „I když je Sahara poměrně daleko, tak saharský prach a písek se k nám dostává při proudění z vhodných směrů,“ uvedl.

Stačí k tomu, když nad Saharou silně zafouká a když je nad západním Středomořím, případně nad Pyrenejským poloostrovem tlaková níže. „Po přední straně brázdy nízkého tlaku vzduchu pak proniká s větrem jižních směrů prach daleko na sever – třeba až do České republiky. Kam pronikne a jak velké to množství bude, záleží na konkrétních meteorologických situacích,“ přiblížil Žák.