Desetitisíce Poláků umírají kvůli smogu. Krakov zakáže staré kotle, Varšava omezí vjezd starším vozům

V Polsku zemře každý rok předčasně kvůli smogu až padesát tisíc lidí. Zdrojem znečištění jsou hlavně neekologické kotle na tuhá paliva. Za posledních pět let se jich za šetrnější variantu podařilo vyměnit zhruba milion, asi dvaapůlkrát tolik jich ale v domácnostech stále zůstává. Ekologičtí aktivisté varují, že v dotačním programu došly peníze a modernizace se zastaví. Nová polská vláda slibuje nápravu a snaží se odblokovat unijní peníze. Velká polská města mezitím plánují vlastní opatření.

Velká polská města se každou zimu halí do smogu. Lidé si přitápějí v neekologických kotlích a vypouštějí do ovzduší škodliviny. „Sedmdesát osm procent smogu v Polsku vytvářejí domácnosti, tedy my sami ve vlastních domovech,“ upozorňuje mluvčí organizace Polski Alarm Smogowy Piotr Siergiej.

Ještě před pěti lety bylo v polských domácnostech kolem tří a tři čtvrtě milionu starých kotlů, zhruba milion z toho se podařilo vyměnit díky dotačnímu programu Čisté ovzduší. Tento zdroj ale letos v lednu vyschnul. „Evropská komise se bývalé vládě kvůli sporu o právní stát rozhodla nevyplácet prostředky z evropských fondů,“ vysvětluje aktivista Siergiej.

Chybějící evropské peníze

V Bruselu tak stále leží v přepočtu až 120 miliard korun, které může Polsko nejen na výměnu kotlů čerpat. Nová vláda chce peníze odblokovat. „Vláda práva se vrací do Polska a peníze budou vyplacené. Tak rychle, jak je to možné,“ prohlásil polský premiér Donald Tusk.