Politici hodnotí první rok Pavla ve funkci. Vláda ho chválí, opozice je skeptická

Jak první rok prezidenta hodnotí šéfové sněmovních stran a hnutí? Často opakovali slovo změna. Někteří z nich hlavu státu chválí za to, jak reprezentuje Českou republiku. Dále mluví o aktivním výkonu mandátu a spojování společnosti. I zástupci vládní koalice ale mají některé výhrady. Třeba vůči pozdějšímu podpisu změn u předčasných důchodů. Stvrzení některých zákonů, například také konsolidačního balíčku, mu vyčítá opozice. SPD kritizuje kroky v zahraniční politice i to, že se zástupci hnutí nejednal o penzijní reformě.

„Jezdí mezi lidi, jezdí do regionů, chová se nadstranicky. Koneckonců i to, že konzultuje třeba parametry důchodové reformy i s opozicí, znamená, že se neuzavírá pouze na vládní činitele. To je ukázka toho, že je to občanský kandidát, který si to vybojoval sám. Důstojně reprezentuje Českou republiku,“ řekl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

„Z hlediska výkonu mandátu směrem k zahraniční a bezpečnostní politice mu opravdu nelze nic vytknout. Občas trochu váhal s podpisy pod zákony, víme, že třeba u důchodové novely. Také to mělo nemalé rozpočtové dopady vyčíslené na zhruba čtyři miliardy korun. Některé jeho personální kroky nebyly vždycky šťastné, ale že by nechyboval, jsme nemohli očekávat, chybuje každý,“ podotýká předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).

„Prezident Petr Pavel podle mého názoru nehájí zájmy všech občanů, nehájí zájmy většiny občanů České republiky. Také se úplně vytratil z veřejného prostoru, co se týče české politiky. Řeší nějaké zahraniční zájmy a co se týče české politiky, tak podporuje a aktivně podepisuje ty nejhorší asociální zákony,“ sděluje předseda hnutí SPD Tomio Okamura.

Role prezidenta při jednání o důchodové reformě

O působení prezidenta diskutovali v pořadu Události, komentáře také politici ze stran, které jsou zastoupeny ve sněmovně. Reagovali například na úvahu prezidenta, že chová naději, že by se mu mohlo podařit dojednat nějaký kompromis k důchodové reformě, na němž by se shodla vláda i opozice.

„Bylo by to skvělé, protože se jedná o rozhodnutí na dekády,“ řekla k tomu předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Uvítala by proto udržitelnost přijatých změn. „Aby se nestalo to, co už jsme v minulosti zažili. Tedy že jedna vláda udělala krok k důchodové reformě, zavedla ji a další vláda ji celou zrušila bez náhrady. To nepřispívá k důvěře lidí, že jsme jako politici schopni takto zásadní věc řešit.“

Místopředseda hnutí ANO Robert Králíček vnímá prezidentovu iniciativu kladně a vítá ji. „Protože komunikace mezi opozicí a koalicí se nám nedaří. Je dobře, že prezident využívá své role a v tomto případě je jakýmsi mediátorem. Mohlo by to prospět k nalezení nějakého kompromisu. Chovám naději, že bychom se mohli dohodnout.“

Místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Olga Richterová (Piráti) řekla, že i v ní klíčí naděje. A to přesto, že v posledních dvou letech to podle ní nevypadalo, že to možné je. „Já bych si to moc přála, například z pohledu demografie, protože do budoucna budou dva pracující na jednoho seniora. To je něco, s čím se musíme popasovat. Bude obtížné pro společnost to zvládnout, a proto tu reformu potřebujeme společně.“

Také místopředseda ODS Martin Kupka by vítal stmelovací roli prezidenta. „A nabízet nadhled nad přirozeným svárem opozice a koalice, který k politice patří a bez ní by politika fungovat nemohla". Soudí, že pokud se najde udržitelná forma důchodové reformy, tak to bude jen dobře.

Poslanec SPD Jan Hrnčíř je k prezidentovi kritičtější. „Za ten rok ukázal, že je to víc voják než politik nebo diplomat.“ Nesdílí pak „romantické představy," že prezident stmelí koalici a opozici. Pavla kritizoval i za loňský “lobbing ve prospěch restitučních nároků rodu Lichtenštejnů„ což je podle něj “na samé hranici velezrady."

Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) naopak v této souvislosti vyznává krédo, že "co bylo ukradeno, má být vráceno." Dodal, že "my jsme si dovolili něco sebrat Lichtenštejnům, a přestože to bylo evidentně nepříliš spravedlivé a nekorektní, tak se stále tváříme, že to tak je správné a že už to nikdy nikomu vracet nebudeme." Roli prezidenta v této záležitosti si netroufá hodnotit, nemá o tom informace.

První místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek řekl v reakci na poslance Hrnčíře, že tu nikdo nezpochybňuje Benešovy dekrety. "To není téma, to je lež. to je naprosto jasně daná hranice, o které nikdo nediskutuje. Tečka." Pavla pak ocenil, že svojí funkci bere jako službu, ne jako úlitbu vlastnímu egu, jak se prosadit a zahojit ve funkci.