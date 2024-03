Mocenské sváry, či standardní postup? Pavlův tým se během roku měnil, rošády na Hradě budí emoce

Během prvního roku ve funkci přišel tým prezidenta Petra Pavla hned o několik členů na klíčových pozicích. Jako šéfka odboru komunikace i mluvčí Hradu nejprve skončila Markéta Řeháková, funkci poté dala k dispozici i Pavlova pravá ruka z volební kampaně, vedoucí prezidentské kanceláře Jana Vohralíková. Média spekulovala, že v týmu panoval spor mezi lidmi, které si Pavel přivedl na Hrad z kampaně, a těmi, kteří se tam objevili po jeho nástupu do funkce. Vohralíková údajně měla konflikt s prezidentovým poradcem Petrem Kolářem. Ten neprodloužil smlouvu kvůli odmítnuté žádosti o bezpečnostní prověrku. Pavel spekulace o vnitřních sporech popřel a obměnu personálu označil za standardní postup v institucích.

Vohralíková ve funkci skončila letos k 15. únoru, rozhodnutí na konci ledna zdůvodnila osobními důvody. Weby Seznam Zprávy a Deník N však minulý rok na základě svých zdrojů informovaly o rozporech mezi Vohralíkovou a některými pracovníky Hradu, za kterými byly odlišné představy o působení. Server Seznam Zprávy v lednu napsal, že Vohralíková na Hradě skončila po konfliktu s poradcem prezidenta, bývalým diplomatem Petrem Kolářem, kterého nepožádala o bezpečnostní prověrku.

To však Vohralíková v pořadu Interview ČT24 odmítla potvrdit. „Jestliže stavíte tým kompetentních ředitelů, máte dvě možnosti: Buďto jim budete říkat, co mají dělat, nebo je necháte dělat jejich práci. Já jsme pro tu druhou variantu. A ve chvíli, kdy bezpečnostní ředitelka přijde a vyhodnotí, že zažádat o prověrku pro Petra Koláře, který má dohodu o provedení práce, je v rozporu se zákonem, tak já to nebudu kroutit,“ řekla ČT letos v únoru. Kolář podle ní neměl v popisu práce seznamovat se s utajenými dokumenty, proto o prověrku požádat ani nešlo.

Některá média také spekulovala, že Kolář Vohralíkovou obvinil z toho, že blokuje přístup k hlavě státu. I to končící kancléřka odmítla. Prezident by to podle ní nikdy nepřipustil. Dodala, že podle ní není profesionální řešit personální spory skrz média.

Verze, že se dostala do sporu s bývalou mluvčí Markétou Řehákovou a poradkyní a vedoucí kampaně Lindou Jozwiak Kopeckou a že mezi sebou měli úředníci a původní Pavlovi spolupracovníci mocenské spory, je podle ní zavádějící. „Nejvíc mě napadalo, jestli by ta interpretace byla stejná, kdyby to byl muž a dva muži,“ dodala.