Vohralíková končí na Hradě, od pátku ji nahradí Vašina

Vohralíková při nástupu za svůj cíl označila změnit „firemní kulturu“ Pražského hradu a stála také za organizačními změnami. Nová struktura sjednotila pod kanceláří klíčové agendy, jako jsou ekonomika, personalistika, IT a právní a programové věci. Krátce po nástupu do funkce také oznámila, že obdržela bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné a požádá o prověření na stupeň tajné.

Vohralíková v lednu uvedla, že práce kancléřky byla tou nejlepší zkušeností. „Byla to doba neskutečně zajímavá, obohacující a pestrá, ale zároveň velmi náročná. Pracovní tlak a společenské povinnosti spojené s funkcí jsou vysilující, a proto se v blízké budoucnosti chci věnovat jiné práci a projektům,“ poznamenala.

Ten s prezidentem Pavlem spolupracoval už před jeho zvolením do čela státu, radil mu hlavně v zahraničněpolitických otázkách. Od letošního ledna už s Hradem nemá smlouvu, zůstal ale v expertním zahraničněpolitickém panelu.

Do rozporu s prezidentskou kanceláří se dostal poté, co loni chtěl usilovat o bezpečnostní prověrku, nicméně prezidentská kancelář rozhodla, že ji ke své činnosti na Hradě nepotřebuje. Zdůvodnila to tehdy tím, že pro Kolářovu činnost není nezbytné, aby se seznamoval s utajovanými informacemi. Navíc dle Seznam zpráv Vohralíková odebrala Kolářovi vstupní kartu na Hrad a škrtla ho z pravidelných pondělních porad.

Lukáš Valášek, jeden z autorů článku, ve vysílání ČT24 doplnil, že podle jeho zdrojů z Hradu byl odchod Vohralíkové neočekávaný a překvapení z něj byli i vysocí úředníci prezidentské kanceláře. Podle něj vládl mezi lidmi, které si Pavel přivedl na Hrad z kampaně, a těmi, kteří se tam objevili po jeho nástupu do funkce, dlouhodobý spor. Jedním z nových lidí byla i Vohralíková.

Pavel její působení ocenil, odvedla podle něj skvělou práci v těžké době začátku jeho prezidentského mandátu a budování kanceláře. „Dokázala přivést do vedoucích pozic profesionály, nastavit organizaci a fungování celého týmu,“ uvedl prezident. „Byl bych potěšen, kdybych mohl i nadále využívat její zkušenosti nebo doporučení a zůstal s ní v kontaktu. Dveře na Hrad bude mít otevřené,“ dodal.