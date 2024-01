Policisté při zásahu na filozofické fakultě jednali profesionálně, řekl Rakušan. GIBS trestní řízení nezahájila

„Veškeré otázky, které ve veřejném prostoru jsou, jsou legitimní a policie se na ně pokouší odpovídat,“ podotkl Rakušan. „Chtěl bych policii ocenit, že od první fáze se pokoušela informovat velmi otevřeně a transparentně v limitech toho, o čem Policie České republiky v této fázi informovat může,“ dodal. Upozornil ale na to, že jde o takzvané živé trestní řízení a na některé otázky není možné odpovědi poskytovat.

Kvůli zásahu na univerzitě se objevila kritika, že policie situaci podcenila. V den tragického činu, při kterém na fakultě střelec zabil čtrnáct lidí a dalších 25 zranil, měla informace o tom, že čtyřiadvacetiletý útočník, student fakulty ze středočeské obce Hostouň, odjel do Prahy s tím, že si chce vzít život. V jeho bydlišti potom našla mrtvého otce hledaného.

„V této chvíli podle mých informací nezahájila Generální inspekce bezpečnostních sborů žádné trestní řízení, které by bylo vedeno proti nějakému příslušníkovi či služebnímu postupu, který v té chvíli Policie České republiky zvolila,“ sdělil Rakušan. Policie podle něj už přístupem prvních hlídek zabránila mnohem větší tragédii, která mohla nastat. Byly ušetřeny životy a zdraví dalších lidí, kteří se nacházeli v budově fakulty, dodal. Jednání ve sněmovně o zásahu policie začalo minutou ticha.

Vnitřní kontrola policejního prezidia označila zásah za správný, a to při střelbě i při předchozím pátrání po podezřelém. Úřad ale doporučil zlepšit krizovou komunikaci se zástupci institucí či akcí, kde by se podobný útok mohl příště odehrát.

Dotazy poslanců

Zástupcům policie pokládali otázky i poslanci. Vůbec nejemotivnější vyjádření před výborem pronesl poslanec ANO Jan Richter, jednou z postřelených byla jeho dcera, uvedl reportér ČT Jakub Pacner.

„Poměrně emotivně, místy můžeme říct rozčileně, hodnotil práci policie, třeba to, že podle něj nebyla v kontaktu tak, jak se uvádí. Měl problém s tím, že jej nikdo nekontaktoval, hodnotil třeba i to, že jeho dcera při transportu z budovy nějaký čas ještě ležela přímo na zemi před fakultou. Rozčiloval se i nad tím, že kontakt, který s policií měla, byl výslech druhý den hned po operaci. Zpochybňoval třeba to, že chyběl kontakt s psychologem,“ popsal Pacner.