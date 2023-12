Postup policie byl velmi dobrý, hodnotí bezpečnostní analytik Foltýn a bývalý operátor URNA Svozil

„Jsou to bývalí kolegové, myslím si, že tu práci odvedli opravdu velmi dobře,“ uvedl Svozil na adresu policistů. Podle něj se dlouhodobě na podobné situace připravují. „Deset dvanáct let zpátky se začalo pracovat na tom, že u aktivního střelce se ta taktika maličko vychýlí, protože nevíte úplně přesně, kde je, kdo to je, neznáte minulost, nejste schopní to propojit s žádnou minulou činností,“ popsal. Jednotky jsou připravované na to, že útočník může být kdokoliv, řekl. Postup je tak naučený, policisté si podle něj nemohou dovolit propadat emocím.

Profesionalita policie podle něj hodně pokročila. „Věřím, že lidé můžou být pyšní na to, jaká jednotka, jaká služba je chrání,“ uzavřel.

Práci integrovaného záchranného systému při střelbě na fakultě ocenil vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Po mimořádném jednání vlády děkoval prvním policistům na místě, kteří podle něj vstoupili do budovy a vrhli se do přestřelky s útočníkem.

Střelba na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze má čtrnáct obětí, dalších pětadvacet lidí je zraněných, z toho deset těžce. V budově fakulty byl podle policie nalezen obrovský arzenál zbraní a střeliva. Je prý reálné, že střelec minulý týden zavraždil i muže a kojence v Klánovickém lese.