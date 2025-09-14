Cestovní kanceláře hlásí větší zájem o podzimní a zimní dovolené v zahraničí. Zatím prodaly o zhruba osm procent zájezdů víc než loni. Navazují tak na úspěšnou letní sezonu, Češi mají podle zástupců cestovních kanceláří chuť utrácet, volí také luxusnější resorty a doplňkové aktivity. V září na dovolenou vyjíždějí hlavně bezdětné páry nebo starší lidé v důchodovém věku.
Podzimní dovolené jsou na vzestupu, lidé volí exotiku i luxus
Atraktivní destinací pro turisty je i v září například Chorvatsko. Po prázdninách tam míří hlavně ti, kteří už nemají děti školou povinné. „Jsou to starší manželské páry, které chtějí vyjet z toho důvodu, že už nejsou tak vysoké teploty. (…) Momentálně posezonní ceny bývají o 20 až 30 procent nižší,“ vysvětluje projektová manažerka společnosti Travel Family Lenka Laus.
Nižší jsou v tomto období podle ní také vstupy do památek a ceny transportu. Kromě koupání či návštěvy památek mohou lidé v zahraničí taky pracovat – třeba sbírat plody, které dozrávají. Podle Laus se to týká třeba sběru hroznů, případně i sběru soli.
Žádanější jsou také aktivní dovolené – například ve Spojených arabských emirátech. „Klienti se mohou těšit na spoustu zajímavých výletů, krásné pláže, šnorchlování nebo také český animační tým,“ popsala delegátka CK Alexandria Lucie Miškovičová.
Aktivní i exotická dovolená
V Emirátech působí i delegátka CK Fischer a Exim Tours Renata Soukalová. Ta doplnila, že v této lokalitě je nabídka sportů s profesionálními trenéry a instruktory, rozšířené jsou také možnosti výletů. Právě sportovní nebo i gastronomické zážitky poptává stále více lidí. Velký zájem je rovněž o pobyty ve vzdálenějších destinacích.
Podle mluvčího společnosti Fischer Jana Bezděka registruje kancelář v kategorii exotických zájezdů zhruba desetiprocentní nárůst ve srovnání s loňskou zimní sezónou. „Nejčastěji klienti míří, z té bližší exotiky, do zemí Perského zálivu,“ popsal.
„Češi se naučili vnímat exotické destinace jako druhou – letní dovolenou, kterou pořádají mimo hlavní termíny – ať už v říjnu, listopadu, nebo potom přes zimu,“ doplnil mluvčí CK Alexandria Petr Šatný.
Stoupají i požadavky turistů na komfort, běžné jsou vícehvězdičkové hotely. „Čeští turisté si dopřávají i v segmentu těch dražších, exotických destinací příplatkové, doplňkové služby. Zejména se jedná o privátní transfery z letiště, nebo se jedná o lepší pokoje, větší pokoje s výhledem na moře,“ upřesnila výkonná ředitelka Asociace cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková.
To platí i pro seniory, kteří jsou často ochotní dát víc peněz také za klidnější ubytování. „Volí hotely, které jsou bez nutnosti zdolávat nějaké schody nebo nějaké větší vzdálenosti – třeba do restaurace, případně k bazénu nebo na pláž,“ sdělila mluvčí společnosti Invia Jiřina Ekrt Jiroušková. Tito turisté se také vyhýbají resortům, kde jsou dětské atrakce nebo diskotéky.
Víc než polovina Čechů volí zahraniční dovolenou
Na dovolenou za hranice Česka se vydá každoročně přes 5,5 milionu Čechů. Mimo Evropu vyjíždí přibližně šestnáct procent z nich. Na podzim a v zimě cestují Češi hlavně o prázdninách nebo o prodloužených víkendech. Nejvytíženější jsou ale vánoční svátky a Silvestr, to se odráží i v cenách – podle asociace mohou být na přelomu roku o 30 procent vyšší než v jiných měsících.
Výdaje na delší cestu vyjdou v průměru na necelých 13 tisíc korun na osobu, v tuzemsku je to skoro polovina. Pokud se ale Češi vypraví za hranice, výdaje se zvýší až na skoro 22 tisíc.
Přibližně půlka cestovatelů vyrazí na dovolenou s cestovní kanceláří. Ti, kteří jedou sami, volí často nejbližší evropské státy – Slovensko, Polsko, Itálii nebo Chorvatsko. Podle odhadu zhruba polovina z nich zvolí cestu autem.
Některé země zpřísňují podmínky pro motoristy
Pro prodloužené prázdniny se rozhodla také skupina z Komunitní školy Děti Berounky, v září pojedou do Itálie. „Přijde mi škoda s celou Evropou stát v koloně na omezené evropské pláže. Mým hlavním důvodem je, že tam je už volněji,“ vysvětluje Petra Vemolová z komunitní školy.
Většina cestuje hromadně autobusem, někteří ale jedou autem. V Itálii musejí být cestovatelé obezřetní, země vydala zákon upravující používání pneumatik. Regiony na severu země také od října zpřísní vjezdy pro auta s dieselovými motory.
Lidé by si při cestách do zahraničí měli také ověřit, zda daná země vyžaduje v autě reflexní vesty. Za nesplnění povinné výbavy totiž hrozí pokuty. „V ideálním případě pro každého v autě, a nikoliv v kufru, ale ve voze – například ve dveřích,“ vysvětlil povinnost s vestami mluvčí platformy Senior bez nehod Martin Opatrný.
Podle něj se hodí také hasicí přístroj, například při cestách do Polska je to povinnost, za jejíž nesplnění může také následovat sankce.
Odborníci doporučují být při cestách obezřetní. „V případě nehody je nejlepší zachovat klid, je to sice klišé, ale pomáhá to. Nevylézat hned z auta, zjistit situaci kolem sebe. V prvním kroku reflexní vesta,“ dodal Opatrný.
- Domácí
- Ekonomika
- Svět
- Dovolená
- Cestování
- Rodina
- Senioři
- Exotika
- Perský záliv
- Spojené arabské emiráty
- Cestovní kancelář
- Chorvatsko
- Travel Family
- CK Alexandria
- CK Fischer
- Exim Tours
- Hotel
- Ubytování
- Komfort
- Asociace cestovních kanceláří
- Invia
- Sport
- Děti
- Slovensko
- Polsko
- Itálie
- Motorismus
- Auto
- Pneumatiky
- Dieselový motor
- Zpřísnění
- Omezení
- Reflexní vesta
- Pravidla
- Předpisy
- Sankce
- Pokuta
- Výběr redakce
- Výběr