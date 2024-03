Po přezbrojení armády budeme chtít referendum o NATO, říká Koten. Hazard a fantasmagorie, reagují Němcová i Benešík

NATO funguje jako záruka naší bezpečnosti a jiná možnost před čtvrtstoletím pro Česko nebyla a není, uvedli politici v Událostech, komentářích Speciál u příležitosti 25 let Česka v Alianci. Člen sněmovního výboru pro bezpečnost Radek Koten (SPD) mluvil o referendu o členství v NATO, které by mělo přijít, až bude mít Česká republika přezbrojenou armádu. Kriticky se k tomu staví jak senátorka Miroslava Němcová (ODS), tak předseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti Ondřej Benešík (KDU-ČSL).

Němcová kvituje tehdejší vstup Česka do Severoatlantické aliance. „Já řeknu stokrát zaplaťpánbůh, že ano. Skončila i pro mě jako pro občana, nejenom jako pro politika, ta hlavní fáze transformace naší společnosti z té totalitní, komunistické do té prozápadně směřující svobodné demokratické země. Takže pro mě ohromný svátek tehdy i dnes,“ řekla Němcová.

Koten při této příležitosti uvedl, že vstup České republiky do NATO byl poměrně dramatický, protože zhruba během čtrnácti dnů byla požádána česká vláda o povolení přeletu letounů NATO. „A tehdy NATO bombardovalo bývalou Jugoslávii. Takže já to mám spojeno v podstatě i tady s těmi negativními věcmi, které se mi pořád vracejí,“ sdělil poslanec.

Aliance je podle předsedy sněmovního výboru pro obranu Lubomíra Metnara (za ANO) vytvořena z lidí, kteří řídí dané kroky a kteří ale také dělají chyby, což označuje za přirozené. Zmínil například ukončení mise v Afghánistánu. „Nemůžeme se na to dívat, že všechny kroky byly bezchybné, to bychom si nalhávali a o tom přece NATO není,“ podotkl.

Benešík hodnotí připojení Česka do NATO tak, že to byla nejlepší varianta z těch možných, či dokonce, že to byla jediná dobrá varianta. „Česká republika, potažmo Československo vždy muselo hledat spojence, vždy muselo hledat aliance a myslím si, že když je naše bezpečnost zajištěna Severoatlantickou aliancí, tak je to ta nejlepší možnost. Je to nejsilnější důvěryhodná aliance kolektivní obrany a myslím si, že bylo štěstí pro Českou republiku, že dokázala využít té skulinky v běhu dějin a vstoupit do NATO v podstatě bez problémů,“ zhodnotil.