Pavel varuje před deepfake. „Nikdo z ústavních činitelů by nedělal reklamu pochybné komerční aktivitě,“ ujistil

Prezident Petr Pavel v týdnu varoval před podvodníky, kteří na internetu zneužívají jména a podoby známých osobností k tomu, aby z lidí vylákali peníze. Používají k tomu například i umělou inteligenci. Podle policie takových případů v poslední době přibývá. Doporučuje, aby lidé věřili jenom osvědčeným společnostem. Vodítkem pro odhalení podvodu může být to, že pochybné firmy nabízejí velmi vysoké výdělky během krátké doby a bez práce.

Svou zkušenost s takovou formou podvodu má i samotný prezident Pavel. I jeho tvář někdo zneužil a vložil mu do úst slova, která nikdy neřekl. Podobně dopadl i bývalý premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. „Máte jedinečnou příležitost zaregistrovat se a vydělávat od 120 tisíc korun měsíčně,“ uvedl umělou inteligencí vytvořený Babišův hlas na falešném videu.

Právě prezident teď přišel s upozorněním na podobné praktiky. V poslední době se na něj stále častěji obracejí lidé, kteří falešnému videu uvěřili a o své úspory přišli. „V minulosti to bylo na sady hrnců, přikrývky a další věci. Dnes je to s příslibem výhodné investice ať už do různých fondů, podílových listů, případně nákupu kryptoměn,“ reagoval Pavel.