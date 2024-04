OVM: Potraviny zlevňují, hlásá optimismus Jurečka. Málo, krotí ho Schillerová se Středulou

ČT24

, mvr

před 25 m minutami | Zdroj: ČT24

OVM: Debata o vývoji inflace a o důchodové reformě (zdroj: ČT24)

Inflace se vyvíjí dobře a ceny některých potravin klesají, řekl v Otázkách Václava Moravce ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Dodal, že nejhorší má Česko už za sebou. Šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová to ale tak světle nevidí. Ceny jsou podle ní stále vysoké a lidé prý při nákupech ušetří jen minimum. Jurečka také uvedl, že s opozicí bude i nadále jednat o plánované důchodové reformě, přesněji o zvyšování věku odchodu do důchodu. To odmítá například předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Od vlády by chtěl vidět tabulku, ve které bude u jednotlivých ročníků uvedeno, v kolika letech půjdou do penze.

Schillerová řekla, že inflace je nyní dvouprocentní proto, že ceny už vlastně teď nemají kam růst. „Kdo by za ty ceny a služby zaplatil víc?“ ptala se. Zkritizovala premiéra Petra Fialu (ODS) a uvedla, že údajné úspěchy vlády jsou jen jeho demagogie. ČMKOS odhadovala, že inflace bude v letošním roce šest procent. Středula si nemyslí, že by měly odbory svou prognózu korigovat. „My hovoříme o průměrné celoroční inflaci. Ta byla v únoru 8,2 procenta a v březnu 7,1 procenta,“ poznamenal. Ministerstvo financí ve své prognóze ale očekává meziroční průměrnou inflaci za celý rok 2,7 procenta.

„My si myslíme, že to může být mezi pěti až šesti procenty. Navíc máme duben, takže máme za sebou jenom tři měsíce,“ poznamenal s tím, že situaci může výrazně změnit i konflikt na Blízkém východě nebo situace v německém hospodářství. Jurečka žádnou katastrofu nečeká, odbory prý straší „Já žasnu. Přijde mi fascinující, jak Josef Středula a odbory přijdou a vylíčí armagedonské scénáře, že všechno bude zoufale špatně, katastrofa a podobně. Pak se rok sejde s rokem a jejich předpovědi se nenaplní z poloviny, ze třetiny, ale ani ze čtvrtiny,“ reagoval Jurečka. Podle vicepremiéra tu kromě prognózy ministerstva financí je i prognóza České národní banky (ČNB), jejímž cílem je meziroční inflační růst do tří procent. „Pak jsou tady renomovaní analytici a ekonomové, kteří jasně říkají, že se budeme pohybovat někde mezi 2,5 až třemi procenty,“ upřesnil.

Jurečka také řekl, že pokles cen potravin je v současné době evidentní. „Jsou položky, u kterých je opravdu pokles cen, pak jsou některé, které nám ještě rostou,“ uvedl a vyzval Středulu, aby nestrašil lidi. „Nejhorší máme za sebou, pojďme se teď soustředit na věci, které ekonomice, společnosti a domácnostem mohou prospět,“ dodal. „Vy jste snížili o tři procentní body DPH na potraviny, slíbili jste, že se sníží cena. Podle posledních dat Českého statistického úřadu to bylo o 0,1 procenta. Takže z každé zaplacené tisícovky ušetřil spotřebitel korunu, ale řetězec 29 korun,“ poznamenala Schillerová. Důchodová reforma Koalice a opozice se přou také o podobu důchodové reformy. Smír se pokusil nalézt prezident Petr Pavel na společném jednání. Po něm sdělil, že panuje shoda na zvyšování věku odchodu do důchodu, což politici ANO později popřeli. „Překvapilo mě to, co se stalo poté, co se Andrej Babiš vrátil z dovolené. Najednou to celé rozstřelil a hodil do toho vidle. Mělo by to být tak, že se do tak zásadních a klíčových věcí nepouštíme jenom v rámci politického boje a marketingového měření, ale je to tak zásadní věc pro tuto zemi a společnost, že prostě víme, že se to udělat musí,“ komentoval Jurečka výroky ze strany ANO, které podle Hradu a koalice ukázaly na náhlou změnu názoru po zásahu předsedy ANO Babiše.

„My všichni víme, že nás ten zub bolí, ale zkoušíme to kloktat slivovicí a dávat si ibalgin místo toho, abychom si řekli, že se ta důchodová reforma fakt musí udělat,“ řekl vicepremiér. U prezidenta Pavla má k tématu proběhnout další schůzka už 22. dubna. Jurečka řekl, že je třeba najít shodu, do druhého čtení je podle něj stále dost času. Dodal, že bude čekat do 22. dubna. „Zatím na vládu nic nepošlu. Uvidím v jakém duchu a míře konstruktivnosti se budeme pohybovat, jestli vůbec budeme schopni se na něčem shodnout,“ řekl.

Schillerová opět hovořila o předešlé schůzce s prezidentem. Znovu odmítla, že by padla dohoda na navýšení věku odchodu do důchodu. „Tu bramboračku, která vnikla, dnes rozseknu. My (ANO) s prodloužením věku odchodu do důchodu nesouhlasíme. S tímto tam (na druhou schůzku) půjdeme,“ ujistila. Předseda ANO Babiš už v minulosti několikrát připouštěl, že věk odchodu do penze se bude muset zvýšit. Nyní je však proti. Schillerová v Otázkách řekla, že pokud by ANO bylo v příští vládě, nebylo by pro něj zvyšování věku odchodu do důchodu téma. Od ANO zaznělo ano, tvrdí Jurečka „My se v době, kdy nám půjdou do důchodu Husákovy děti, skutečně dostaneme do problému asi dvacetiletého, kdy bude poměr pracující–důchodce 1:1,“ uvedla Schillerová. Dodala také, že Česko v současné době vydává na důchody asi osm procent HDP, v době, kdy budou v důchodu Husákovy děti, to bude jedenáct procent, což stát podle ní zvládne. „Celá řada rozvinutých zemí vydává mnohem víc,“ dodala. Jurečka zopakoval, že na schůzce s prezidentem zástupci ANO na navýšení věku odchodu do důchodu rozhodně kývli. „Já jsem člověk, který je zodpovědný za to, aby se neměli dobře jenom současní důchodci, ale i jejich děti a vnoučata, a to tím návrhem děláme. Pokud se hnutí ANO rozhodne od toho distancovat a popře samo sebe osmiletými opakovanými výroky, tak je to zodpovědnost hnutí ANO,“ upozornil.

OVM: Druhá část debaty o penzijní reformě (zdroj: ČT24)