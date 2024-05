Okamura odmítá vládní změny v důchodech. Že v nich jsou i návrhy SPD, mu nestačí

SPD je podle jejího předsedy Tomia Okamury proti změnám v důchodovém systému, které navrhuje vláda. Zvyšování věku odchodu do penze považuje za tak zásadní problém, že pro reformu nezvednou poslanci opozičního hnutí ruce, i když vláda zohlednila některé jejich připomínky. Podle Okamury by se měla vláda soustředit spíše na sehnání peněz pro udržení současného systému. Za klíčovou považuje podporu porodnosti. Tomio Okamura byl hostem Interview ČT24, rozhovor s ním vedl Daniel Takáč.

Podle předsedy SPD Tomia Okamury to ale nic nemění na tom, že budou jeho poslanci hlasovat proti reformě. „Návrh vládní změny důchodů v žádném případě nepodpoříme. Vadí nám dvě věci. Zaprvé zásadně odmítáme zvyšování věku odchodu do důchodu nad 65 let. Ještě více šokující je, že tomu nedali horní hranici, takže zvyšují neomezeně. Druhá věc, která nám vadí, je snižování poměru důchodu vůči mzdě oproti současnému stavu,“ řekl.

Vláda zapracovala do své důchodové novely některé připomínky, které na jednání s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) přinesli zástupci SPD – odpuštění důchodových odvodů pracujícím důchodcům a mírnější krácení předčasné penze lidem, kteří odpracovali 45 let.

Opoziční poslanec a někdejší senátor je přesvědčen, že SPD dostane příležitost prosadit své vize i z vládních lavic. Ujistil, že cílem hnutí je se do vlády dostat. Vyjádření všech ostatních parlamentních stran, že by s SPD vládnout nechtěly, nepovažuje v tomto směru za definitivní.

Podpora porodnosti by stabilizovala důchodový systém za několik desítek let. Šéf SPD je ale přesvědčen, že lze potřebné peníze sehnat i v krátkodobém horizontu. „Během krátké doby lze získat do důchodového systému sto miliard korun například tím, že se změní systém zaměstnávání lidí v exekucích, aby nebyli v šedé ekonomice,“ prohlásil Okamura. Další peníze si slibuje například od snahy zabránit daňovým únikům.

Kdyby SPD byla u moci, usilovala by například i o obnovení hraničních kontrol. „Prosazujeme zavedení hraničních kontrol tak, aby nebyly naše hranice jako cedník,“ řekl Tomio Okamura.

Schengenský systém podle něj nefunguje. „I vzhledem k migračnímu paktu a tomu, jak dělá EU vítací politiku, migrační pakt je pozvánka pro nelegální migranty. Jestli se Schengen zásadně nezmění, tak je to o tom, abychom si chránili své vlastní hranice,“ dodal.

Vědou se má zabývat jedině ministerstvo školství, míní Okamura

Okamurovo politické hnutí, které je nyní v opozici, by v případě vstupu do vlády také usilovalo o zrušení současného postu ministra či ministryně pro vědu, výzkum a inovace. Šéf SPD zdůraznil, že podle kompetenčního zákona spadá věda pod ministerstvo školství, domnívá se proto, že by se jím měl zabývat výhradně tento resort.

„My bychom zrušili tři přebytečné ministry a tři přebytečná ministerstva. Byla uměle vytvořena ve srovnání s minulou vládou jako politické trafiky pro pětikoaliční politiky,“ konstatoval.

Na vědu by se podle něj měl soustředit vedoucí odboru na ministerstvu školství, přičemž se Okamura domnívá, že by zejména měl udělat audit výzkumu. „Jestli se nejedná o výzkum pro výzkum, nebo skutečně o výzkum, který potom lze aplikovat do rozvoje průmyslu, technologií, jehož výsledky by třeba byly prodejné do zahraničí. Česká republika by na tom mohla profitovat. Tady si myslím, že je krok číslo 1, který bychom jako SPD udělali,“ řekl. Stát by podle něj měl označit své priority ve výzkumu. „Rozvíjejí se technologie ohledně elektronizace třeba v automobilovém průmyslu, rozvíjejí se technologie na ochranu životního prostředí,“ nastínil.