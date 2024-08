Odbory s vládou jednaly o zvýšení platů od září. Budou pokračovat

„V jednání s odbory budeme pokračovat zítra ráno (ve středu) před jednáním vlády, chci, ať najdeme kompromis pro dohodu. Není to jednoduché, ale vůle k dohodě je myslím z obou stran,“ uvedl Jurečka.

Odboráři podle Středuly na úterním jednání „otevřeli další možnosti“ přidání. Ministerstva by měla nové varianty propočítat. „Obdrželi jsme informaci, že některé resorty, o kterých jsme nevěděli, jsou schopny zvládnout nárůst tarifů, což bylo pro nás překvapení... Bude se to zítra (ve středu) pilovat. Například nás překvapil resort kultury, že je schopen to zvládnout. Myslíme si, že se může jednat o města a obce. Celá tato správa. Školství je schopné to zvládnout. Je možné, aby to zvládla sociální péče s ohledem na to, že došlo k navýšení příspěvku na péči,“ vypočítal Středula.

Ministerstvo práce navrhlo původně zvednout tarify o sedm nebo o deset procent zhruba polovině zaměstnanců veřejné sféry a státu. Potřeba by na to do konce roku bylo asi 4,6 miliardy korun, respektive 6,6 miliardy korun.