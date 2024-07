Obrana nakoupí munici pro vrtulníky za 3,74 miliardy

ČTK

, jch

17. 7. 2024 Aktualizováno před 1 h hodinou | Zdroj: ČTK

Bojový vrtulník AH-1Z Viper

Ministerstvo obrany nakoupí munici pro americké vrtulníky systému H-1 za 3,74 miliardy korun bez DPH, mezi lety 2025 až 2031 ji dodá česká firma STV Group. O zakázce ministryně obrany Jana Černochová (ODS) informovala vládu. Česko v roce 2019 nakoupilo celkem dvanáct vrtulníků americké firmy Bell za 14,6 miliardy korun bez DPH. Vláda dále ve středu schválila například nový zákon o kybernetické bezpečnosti.

Zakázka se podle ministerstva týká dodávek komponentů neřízených raket a nábojů pro 20mm kanón. Dodavatelem munice bude STV Group, která je na území Česka výhradním zástupcem výrobce munice, společnosti General Dynamics – Ordnance and Tactical Systems. Konkrétně je munice určena do osmi vrtulníků UH-1Y Venom a čtyř strojů AH-1Z Viper, kterými česká armáda disponuje. Poslední dva dorazily do Česka v červnu.

„Adekvátní množství munice pro nové americké vrtulníky je klíčové, neboť bez dostatečných zásob by nebyla zabezpečena ‚nasaditelnost‘ jednotek, které používají nové stroje. Ať už v rámci obrany České republiky, či z hlediska našich aliančních závazků,“ prohlásilo ministerstvo.

Nákup Tater Ministryně také vládu informovala o záměru nakoupit nákladní automobily Tatra T-815. Resort minulý týden oznámil, že plánuje na jejich nákup uzavřít rámcovou dohodu se společností Tatra Defence Systems. Podepsána by měla být podle úřadu v nejbližší době.

Smlouva by umožnila do konce září 2031 nakoupit až 872 terénních automobilů tří typů v celkové ceně do 13,35 miliardy korun. Vozy by ministerstvo pořizovalo podle aktuálních potřeb armády a svých aktuálních finančních možností, prvních několik desítek automobilů by armáda mohla dostat v příštím roce. Rámcová dohoda umožňuje, aby se k ní přidali i alianční partneři, podle resortu o připojení vážně uvažuje například Slovensko. Kabinet zároveň schválil nařízení vlády o dokumentech v oblasti obrany s omezeným přístupem. Úprava je podle ministerstva reakcí na zvyšující se množství informací z oblasti obrany, které Česku předávají jiné státy a kterým je v zemích původu poskytována právní ochrana před neoprávněným přístupem. Nařízení podle úřadu upravuje zacházení s dokumenty a informacemi v souvislosti s akvizicemi ze Spojených států a Švédska. Zákon o kybernetické bezpečnosti Nový zákon o kybernetické bezpečnosti vláda po odkladu z minulého týdne schválila, informoval vicepremiér pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti). Předpis do českého práva zavádí evropskou bezpečnostní směrnici NIS2 a zároveň obsahuje možnost prověřit a vyloučit dodavatele, kteří představují pro stát bezpečnostní riziko. Novelu nyní projedná parlament. Podle vyjádření premiéra Petra Fialy (ODS) z minulého týdne byly nutné drobné legislativní změny, k novele měl připomínky podnikatelský sektor. Předpis vypracoval Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), výhrady k němu původně měli operátoři a další firmy zastoupené Asociací provozovatelů mobilních sítí (APMS) či Hospodářská komora.