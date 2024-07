O novém eurokomisaři stále není rozhodnuto. Opozice se obává hledání náhrady za Síkelu

před 30 m minutami

Ještě během letních prázdnin má vláda vybrat kandidáta na eurokomisaře. Mezi nominacemi je i ministr průmyslu Jozef Síkela (STAN). Pokud by se kabinet na jeho jméně shodl, bude za něj muset hledat náhradu do čela resortu. Opozice však tvrdí, že výměna ministra může přinést problémy. Zatím poslední změnou ve vládě je jmenování Marka Ženíška (TOP 09) do funkce ministra pro vědu, výzkum a inovace, kde nahradil Helenu Langšádlovou (TOP 09).

Prvním větším úkolem Ženíška bylo prosadit pro oblast víc financí. O konkrétní částce se zatím stále jedná. Prioritou je i zákon o vědě, vývoji a inovacích. Do konce roku, ideálně v listopadu, ho chce projednat na vládě. Ženíšek plány od začátku uzpůsoboval tomu, že ve funkci bude necelý rok a půl. „Na druhou stranu je rok a něco stále čtvrtina volebního období, mandátu té vlády. Myslím si, že to zase není tak málo,“ řekl.

Nyní to vypadá, že by vládu brzy mohla čekat další personální obměna. Záležet bude na tom, koho vybere na post českého zástupce v Evropské komisi. Piráti navrhli končícího europoslance Marcela Kolaju. Hnutí STAN nově zvolenou europoslankyni Danuši Nerudovou, ale zároveň také současného ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu. Kdo by to nakonec mohl být, zatím neodhaduje ani premiér Petr Fiala (ODS). „Nepředbíhejme, máme určitý čas na výběr eurokomisaře, máme tři kandidáty. Ten proces je teprve před námi, nebudu se pouštět do spekulací, co se stane, když vybereme Jozefa Síkelu,“ řekl. Jako o možném budoucím ministrovi průmyslu a obchodu se mluví o současném prvním místopředsedovi STAN Lukáši Vlčkovi. On sám to zatím nepotvrdil, ale ani nevyloučil. Podle předsedy STAN Víta Rakušana je hnutí připraveno na všechny možné varianty, a to včetně vládní změny.

„Musíme najít dobrého manažera, který to zvládne dotáhnout do konce, pracovitého člověka, který bude mít tah na bránu. Drtivá většina těch věcí je ve fázi vysoké rozpracovanosti a bude je chtít dotáhnout, takového člověka určitě najdeme,“ konstatoval ministr vnitra a šéf hnutí Rakušan. Opozice: Výměna ministra může přinést problémy Podle opozice je nyní klíčové, aby se případný kandidát orientoval v oblasti energetiky a průmyslu. Samotná výměna rok před volbami podle opozičních politiků může přinést problémy. „Kdybych byl ministrem průmyslu, nikdy bych nevyměnil tuhle pozici za eurokomisaře v době a situaci, kdy zde jsou zcela zjevné energetické problémy, kdy se připravuje tendr na jádro,“ uvedl místopředseda ANO Karel Havlíček. „Pokud to bude učitel, IT odborník, a bude mít na starosti energetiku, tak to bude velký problém, protože za ten rok, co zbývá do voleb, se ten člověk v té oblasti ani nezorientuje,“ míní předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala.