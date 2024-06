STAN navrhne na eurokomisaře Síkelu a Nerudovou

Starostové také rozhodli, že jejich dva europoslanci budou patřit do Evropské lidové strany (EPP). „Dokážeme tam nejlépe prosazovat zájmy českých občanů, jde o konstituovaný a silný proevropský subjekt,“ prohlásil zvolený europoslanec Jan Farský (STAN). V neprospěch druhé alternativy, Renew Europe, podle Farského rozhodlo, že do něj patří opoziční hnutí ANO, které popírá vše, čím Renew je. „V takové frakci jsme si neuměli představit, že bychom mohli být,“ dodal.

Síkela, který v pondělí oslavil 57. narozeniny, před nástupem do vlády přes třicet let působil v bankovnictví ve střední a východní Evropě. V letech 2010 až 2015 byl generálním ředitelem Slovenské spořitelny, později se stal členem představenstva Erste Group. Představenstvo opustil v roce 2019, poté do konce roku 2020 pro skupinu pracoval jako externí poradce.

Nástup Nerudové do Komise by kvůli neslučitelnosti funkcí znamenal, že by ji v roli europoslance nahradil právník Andrej Poleščuk, který se díky preferenčním hlasům posunul na kandidátce STAN o pět míst vzhůru na třetí pozici. Úspěch Síkely by pak znamenal nutnost hledat nového ministra. „Co se týká potenciálního nového ministra, pracujeme s nejrůznějšími variantami. Vnitřně diskutováno to máme, ale teď nebudeme vysílat nějaké vlaštovky,“ zmínil Rakušan.

Šéf Starostů nechává na Fialovi, kdy bude kabinet o nominaci jednat. Za ideální by považoval, kdyby i vláda schválila dvojici jmen. „Myslím si, že nominantům Starostů by slušely regiony, protože je to hnutí, které vzniklo v regionech,“ řekla Nerudová k otázce možného portfolia, na které by mohla cílit. Zmínila také témata konkurenceschopnosti EU nebo Zelené dohody pro Evropu (Green Deal). Síkela míní, že by Česko díky úspěšnému předsednictví EU mělo mít ambici říct si o některé z nejsilnějších portfolií. Rád by navázal na práci v ministerských radách, kde působil. „To se týká konkurence, vnitřního trhu, průmyslu, energetiky,“ uvedl.

Proces schvalování

Hnutí STAN trvá na tom, že podle neformální dohody vládních stran má s nominací přijít samo, podle Pirátů náleží celé koalici Pirátů se STAN tak, jak kandidovala v posledních sněmovních volbách. Piráti si už loni odhlasovali, že jejich kandidátem na eurokomisaře bude dosavadní europoslanec Marcel Kolaja (Piráti), který ale v letošních volbách neuspěl. Rozhodující slovo bude mít vláda.

„Jozef Síkela odvedl dobrou práci, je respektovaným politikem, otázkou je, zda to v tom vyjednávání bude zrovna směr, kterým i v tom, jak ostatní státy usilují o portfolio, bude správná cesta,“ prohlásil předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Opoziční hnutí SPD vnímá post eurokomisaře jako zbytečný. Druhé opoziční hnutí ANO naopak podporuje vládu v jednání o silném ekonomickém portfoliu. „Nebudeme v tom radit ani u toho svítit. To je zodpovědnost vlády,“ prohlásila za ANO místopředsedkyně hnutí Alena Schillerová.

Jednání na úrovni EU se vedou paralelně, za Česko na ně v pondělí zamířil premiér Fiala. Mluvčí kabinetu Lucie Ješátková řekla, že předmětem schůzky nejsou konkrétní komisaři ani jejich portfolia, ale první diskuse o celkovém obsazení hlavních představitelů EU. Pro formální nominaci je čas do konce srpna, dodala.