Nerudová nebo Síkela? STAN rozhodne o nominaci na eurokomisaře

Hnutí STAN by mělo v pondělí rozhodnout, koho nominuje na pozici eurokomisaře. Zmiňují se hned dvě možná jména – nově zvolená europoslankyně Danuše Nerudová a ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. Kabinet má kandidáta oficiálně navrhnout do konce srpna. Podle premiéra Petra Fialy (ODS) by ale o jménu mohlo být jasno dříve. Pro Česko chce získat silné, ideálně ekonomické portfolio. Předseda vlády také uvedl, že se jménem kandidáta souvisí i šance na dosažení silného postu. Už nyní na evropské úrovni vede neformální jednání – další ho čeká v pondělí v Bruselu.

Nominace má vzejít od koalice Pirátů a STAN podle dohody po sněmovních volbách. A nic na tom nezměnily ani výsledky evropských voleb. „Co se dohodne, to má platit. My dohody ctíme, byť samozřejmě i u nás v našich řadách občas slýcháme, že je to teď vzhledem k výsledku voleb docela velkorysé,“ řekla šéfka sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

I když premiér v rozhovoru pro Českou televizi mluvil v souvislosti s nominací právě přímo o Starostech, není to jediný návrh v koalici. Piráti během víkendu na setkání širšího vedení vyhodnocovali výsledky evropských voleb. Před jednáním i po něm předseda strany Ivan Bartoš zopakoval, že stále mají svého kandidáta na eurokomisaře. „Marcel Kolaja má nominaci celostátního fóra. A zda budeme úspěšní, třeba v získání digitálního portfolia, to ukáže vyjednávání na úrovni vlády,“ sdělil s tím, že Kolaja je nominantem Pirátů. „Budeme se o tom bavit s koaličními partnery,“ dodal.

Opoziční ANO má ke jménům, o kterých se mluví, výhrady. Na místě by podle hnutí bylo, aby koaliční politici přihlíželi i k výsledkům voleb. „A zvážili jména těch komisařů, protože to, jaký komisař tam bude, jak zkušený člověk to bude, bude samozřejmě rozhodovat o tom, jaké portfolio dostaneme, na co budeme mít nárok,“ upozornil nově zvolený europoslanec Jaroslav Bžoch (ANO).

„Ten eurokomisař pracuje pro Evropskou unii, nikoliv pro Českou republiku. I když je z České republiky. Takže je úplně jedno, jaké má portfolio a je úplně jedno, kdo to je,“ míní předseda poslanců SPD Radim Fiala.

Podpora evropského výboru

Kandidáta bude čekat ještě jednání sněmovního evropského výboru. Přímo sice nerozhoduje – i tak ale jeho usnesení může hrát roli. „Pokud komisař jede s negativním stanoviskem Parlamentu České republiky, což znamená našeho výboru, tak to rozhodně není dobré znamení,“ poznamenal předseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti Ondřej Benešík (KDU-ČSL).

A klíčové bude schvalování parlamentu evropského. Tam všechny kandidáty na eurokomisaře čeká slyšení – takzvané grilování.

Zájem o silné portfolio

Evropskou komisi tvoří členové z 27 unijních států. Každému přiděluje předseda či předsedkyně Komise odpovědnost za určitou oblast politiky. A jak už bylo uvedeno, česká vláda by ráda získala významný post – tedy takový, pod který spadá generální ředitelství, což je něco jako ministerstvo. V současnosti jsou to například rozpočet a správa, hospodářství, zemědělství, energetika, nebo vnitřní trh.

„Ono to závisí na spoustě faktorů. I třeba na tom, kdo bude předseda Evropské komise a jakým způsobem budou nakonec strukturována portfolia pro jednotlivé komisaře, protože i to se může měnit. Ale to všechno si musí sednout potom dohromady a já věřím, že bychom mohli být úspěšní,“ uvedl Fiala.

Česku se dosud takové portfolio získat nepovedlo. V komisi tuzemsko zastupovali tři muži a jedna žena. Oblast zdraví a ochranu spotřebitele měl na starost Pavel Telička. Zaměstnanosti, sociálním věcem a rovným příležitostem se věnoval expremiér Vladimír Špidla. Štefan Füle se soustředil na rozšíření Unie a politiku sousedství. Věra Jourová usedla v komisi hned dvakrát. V té současné zastává post místopředsedkyně pro hodnoty a transparentnost.