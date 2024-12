Nemusíme se plazit, kritizuje Lipavský Ficovu schůzku s Putinem

„Naše zahraniční politika míří opačným směrem než do Ruska, i proto jsme za poslední dva roky přijali řadu opatření, abychom na něm byli energeticky nezávislí a mohli plyn kupovat od spolehlivějších partnerů,“ reagoval Fiala.

Europoslankyně STAN Danuše Nerudová napsala, že Fico právě „políbil prsten masovému vrahovi v Kremlu“. „Je to zrada a další nemravný krok, který poslouží ruským zájmům. Robert Fico je pro nás bezpečnostním rizikem,“ uvedla. Podle další europoslankyně Veroniky Vrecionové (ODS) Fico při svém „klanění“ v Kremlu nic nevyjedná, zato poslouží ruskému režimu jako „užitečný idiot“.

Lipavský připomněl také rozhodnutí české vlády přerušit hlavně kvůli rozdílným názorům na zahraniční politiku společná zasedání se slovenským kabinetem. „S každým dalším krokem slovenské vlády se to ukazuje jako prozíravější. Myslím na všechny Ukrajince, kteří kvůli Putinovi nemohou trávit Vánoce se svými blízkými,“ sdělil Lipavský.

Šéf senátního zahraničního výboru Pavel Fischer (za TOP 09) považuje návštěvu za šílený nápad. Zmínil, že státy EU se v roce 2022 zavázaly odejít od ruského plynu a ropy. „Slovensko sedělo za stolem a se závazkem souhlasilo. Jenže zatímco ČR se osvobodila od vražedné závislosti na ruské energii, která je návyková, Slovensko nesplnilo svoje domácí úkoly,“ zdůraznil. Místo toho, aby Bratislava problém řešila, jede si vyjednat do Moskvy nové vazalství, míní.

Okamura věří v jednání, Havlíček nechce kádrovat

Fischer považuje Ficův krok za krátkozraký a nebezpečný. „Vážně hazarduje se suverenitou své země. A co hůř, ohrožuje i své okolí, své spojence, a tedy i ČR,“ upozornil. Putin podle něj návštěvu využije proti zájmům Slovenska, ale i států EU a NATO.

Místopředseda opozičního ANO Havlíček by do Moskvy nejel. „Ale Slovensko je suverénní stát a já nebudu kádrovat, tím spíše, že v pomoci Ukrajině v poměru vůči HDP přispívá dokonce více než my,“ podotkl. Očekává, že mezi první kroky zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa po nástupu do Bílého domu bude patřit právě jednání s Putinem.

Okamura uvedl, že jednání je vždy lepší než nadávky či urážky. „S Putinem jednají přímo či nepřímo představitelé drtivé většiny důležitých zemí planety,“ uvedl. Fico podle něj jel za Putinem kvůli dodávkám důležitých surovin pro Slovensko.

„Slovensku totiž hrozí problém, protože Ukrajinci vyhrožují, že uzavřou plynovod vedoucí přes jejich území. Což je mimochodem obrovská chyba, protože funkční plynovod je jediný důvod, proč ho (plynovod) zatím Rusové nebombardují,“ míní Okamura.