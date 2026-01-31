Na summit NATO bych vyslal Babiše kvůli jeho vztahům s USA, řekl Barták

Místopředseda Poslanecké sněmovny Jiří Barták (Motoristé) by na summit NATO vyslal místo prezidenta Petra Pavla předsedu vlády Andreje Babiše (ANO) kvůli jeho dobrým vztahům s USA. Zprávy ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) adresované Pavlovi nepovažuje za vydírání a podle něj prezident jejich zveřejněním porušil listovní tajemství. „Jak znám Petra Macinku, je to tvrdý vyjednávač, ale určitě to není člověk, který by chtěl někomu ubližovat,“ řekl. Tématem byl i státní rozpočet, přičemž schodek 310 miliard podle Bartáka odráží i stav ekonomiky. „Bohužel jsme netušili, v jakém stavu budeme rozpočet přebírat, a pořád se chceme dostat co nejníže, akorát v tuto chvíli nejde sestavit jinak,“ uvedl v pořadu Interview ČT24 moderovaném Danielem Takáčem.
Když přestanete vy, tak my také, vzkázal Zelenskyj Moskvě k útokům na energetiku
Federální agenti zatkli bývalého moderátora CNN, jenž byl u protestu v Minnesotě
Pro zraněné civilisty je návrat do života dlouhý proces, říká šéfka léčebného centra na Ukrajině
Nevhodná kombinace léků může způsobit komplikace. Lidem poradí nová aplikace
Lidé berou stále víc léků. Důvodem je stárnutí populace, dřívější nástup chronických nemocí i větší dostupnost léčiv na trhu. Jejich nevhodná kombinace ale může způsobit komplikace. V průměru na každého Čecha připadají dva léky denně, na seniory až devět. U pěti a více léků se podle ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáše Boráně objevují nežádoucí interakce v desíti až patnácti procentech případů, u patnácti a více až ve čtyřiceti procentech. Pohlídat si souběh léčiv pomáhá i mobilní aplikace českých vývojářů Molecula. V její databázi jsou nahrané všechny v tuzemsku dostupné léky a při zadání medikamentů zkontroluje, zda spolu nemají škodlivou interakci.
Novela stavebního zákona může oslabit ochranu památek, varují odborníci
Zástupci akademické obce, odborné spolky i ombudsman varují před dopady novely stavebního zákona na památkovou péči. Norma, kterou poslanci projednávají, výrazně uvolňuje pravidla v památkových rezervacích a zónách a ruší ochranná pásma. Kritici se obávají nevratných škod i ztráty mezinárodní prestiže Česka. Vůči změnám v zákoně se vymezili v otevřeném dopise premiérovi Andreji Babišovi (ANO) a poslancům.
Sněmovna v úvodním kole podpořila vznik centrální stavební správy
Sněmovna v pátek v úvodním kole podpořila návrh vládní koalice na vznik centrální stavební správy pod státním úřadem. Novela stavebního zákona především zřizuje Úřad rozvoje území ČR. Pod tento úřad přejdou stavební úředníci, kteří nyní vykonávají stavební správu pod kraji a obcemi. Poslanci měli rovněž na programu změny pravidel sněmovního jednání s cílem omezit možné obstrukce. To ale probírat nezačali. Novelu chce koalice zařadit na další řádnou schůzi.
Hygiena varuje před konzumací několika šarží kontaminovaných kojeneckých výživ
Hlavní hygienička Barbora Macková varuje veřejnost před konzumací několika šarží kontaminovaných kojeneckých výživ, které představují riziko pro lidské zdraví, upozornil v pátek na svém webu resort zdravotnictví. Výrobci Danone, Nestlé a Lactalis Nutrition Santé vybrané šarže, které mohou obsahovat toxin, stahují z trhu. Podle Mackové byly do Česka dovezeny od poloviny prosince desítky tisíc balení těchto šarží.
Pavel by měl spor řešit spíš s Macinkou, míní Babiš. Pozvání na Hrad ale ocenil
Prezident Petr Pavel pozval premiéra Andreje Babiše (ANO) k jednání, sejít by se měli na Pražském hradě ve středu ráno, oznámil odbor komunikace prezidentské kanceláře. Schůzka se odehraje poté, co Pavel v úterý zveřejnil textové zprávy, které posílal jeho poradci Petru Kolářovi ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Premiér pozvání ocenil. Za ideální by nicméně měl, aby prezident spor vydiskutoval s Macinkou napřímo.
Oficiální zájezdy na olympiádu jsou téměř vyprodané
Do zahájení zimních olympijských her Milán–Cortina 2026 zbývá přibližně týden a oficiální zájezdy z tuzemského trhu rychle mizí. K dispozici zůstává už jen asi desetina nabídky. Největší zájem je o hokej a horské disciplíny, výrazně se tenčí i možnosti ubytování v dějištích soutěží.
Ukrajina letouny L-159 potřebuje i k boji proti dronům, uvedl Zelenskyj
Prosba o letouny L-159 trvá, uvedl v rozhovoru pro Český rozhlas ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s tím, že je Ukrajina potřebuje. Kyjev by je podle něj využil mimo jiné v boji proti dronům Šáhed. Pokud by Česko letouny Ukrajině poskytlo, tamní armáda je otestuje a následně bude možné podepsat smlouvu na nové modely, dodal prezident. Zelenskyj soudí, že Ukrajina by se mohla příští rok stát členem Evropské unie. Požadavek je podle něj součástí mírového plánu.
