Na schůzce s Bidenem je důležité hlavně to, že se konala, míní diplomaté a komentátoři

Návštěva v Bílém domě dokazuje, že Česko „boxuje nad svoji váhovou kategorii“, prohlásil zase komentátor Týdeníku Echo Martin Weiss. Podotkl také, že významná může být i úterní schůzka s republikánským předsedou Sněmovny reprezentantů Mikem Johnsonem. „Já jsem na ni zvědavý,“ řekl Weiss.

Vedlejší jednání jsou významnější, míní Topolánek

Bývalý český premiér Mirek Topolánek podobně považuje nadšení z faktu, že schůzka Fialy a Bidena vůbec proběhla, za přehnané. Podle něj by takové setkání mělo být v české diplomacii běžnou, standardní věcí, jakkoli je významné, řekl v pořadu Interview ČT24 ještě před samotným setkáním. „Svědčí to o naší nezralosti, trochu byl řekl takové určité servilnosti,“ myslí si.

Větší význam by podle něj mělo, kdyby přijel Joe Biden do Prahy. Také nepovažuje za šťastné, že Fiala přijíždí do Bílého domu až na konci Bidenova funkčního období. Může to prý vzhledem k možnosti, že nebude Biden v blížících se amerických prezidentských volbách znovu zvolen, omezit to, co mohou obě strany přislíbit a dohodnout. „Myslím si, že to jednání s Joem Bidenem má spíše symbolický, protokolární charakter,“ dodal.

Větší význam prý může mít Fialovo setkání s předsedou Sněmovny reprezentantů Mikem Johnsonem, řekl Topolánek. Vyzdvihl také fakt, že v sídle CIA jednali také šéfové českých zpravodajských služeb. „Toto je podle mě docela důležitá diskuze,“ podotkl. S ředitelem CIA Williamem Burnsem mluvil i Fiala.