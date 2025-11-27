Na pomoci Ukrajině Česko vydělalo skoro 13 miliard korun, říká končící premiér

Premiér v demisi Petr Fiala (ODS) po čtvrtečním jednání vlády uvedl, že Česko vydalo na pomoc Ukrajině 91,3 miliardy korun, zatímco na příjmech získalo 104 miliard korun. Poděkoval všem, kdo se na pomoci Ukrajině od počátku ruské vojenské agrese v roce 2022 podíleli.
„Český stát na pomoci Ukrajině určitě neprodělává, je tomu přesně naopak. To samozřejmě není na celé věci to nejpodstatnější. Nesmíme pomíjet aspekt spravedlnosti a spravedlivého boje Ukrajinců, bezpečnostní hlediska a všechno další, ale čísla hovoří úplně jasně,“ řekl novinářům Fiala.
Končící premiér prohlásil, že dosavadní výdaje českého státu na pomoc Ukrajině od začátku ruské vojenské invaze za všechna ministerstva i orgány státní správy činí celkově 91,3 miliardy korun. Kabinet započítal vojenskou pomoc, projekty ekonomické diplomacie či výdaje související s ubytováním uprchlíků a vojenskou pomoc, uvedl.
Příjmy státu tyto výdaje podle Fialy převyšují o 12,7 miliardy korun, protože příjmy ze sociálního a zdravotního pojištění či daní tvoří 79 miliard a kompenzace za vojenskou pomoc 25 miliard. V plusu je podle něj v případě skupiny ukrajinských uprchlíků i zdravotnictví. Příjmy veřejného zdravotního pojištění činí 24,1 miliardy korun, náklady na zdravotní služby ve stejném období byly 11,8 miliardy korun, zmínil premiér v demisi.
Rakušan: Uprchlíky jsme zapojili do práce
Vicepremiér v demisi Vít Rakušan (STAN) řekl, že vláda se rozhodně nestydí za to, jak zvládla bezprecedentní dění nejen kolem uprchlíků z Ukrajiny. Na legálním pracovním trhu v Česku je podle něj nyní 170 tisíc Ukrajinců. „Tito lidé nám to mnohonásobně vrátí. Jsme nejúspěšnější v EU v tom, jak jsme uprchlíky zapojili do práce,“ uvedl.
V Česku je podle Rakušana nyní 396 tisíc držitelů dočasné ochrany. O zvláštní dlouhodobý pobyt požádalo osmdesát tisíc Ukrajinců, podmínky prý zatím splnilo patnáct tisíc lidí. Ukrajinci také netvoří množinu, která by měla větší podíl na kriminalitě než jiné skupiny, doplnil.