Policie, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Česká inspekce životního prostředí prověřují možný výskyt medvědů v tuzemsku, případně jejich původ. Předseda Českomoravské myslivecké jednoty (ČMMJ) Jiří Janota řekl, že situaci nelze zlehčovat. Policie ČR uvedla, že pokud se výskyt medvěda potvrdí, zajistí ve spolupráci s odborníky jeho odchyt a umístění do karantény. Medvědy by následně mohla převzít Zoo Dvůr Králové.
Možný výskyt medvědů v Česku prověřuje i policie
Policie na Vysočině ve středu informovala, že prověřuje oznámení o možném výskytu medvěda u Senožat na Pelhřimovsku. Tamní myslivec uvedl, že zvíře zahlédl a zřejmě šlo o mládě. Minulý týden se objevily také zprávy o medvědech ve vojenském újezdu Hradiště v Doupovských horách na Karlovarsku. Podle Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) by se tam mělo pohybovat několik jedinců.
Agentura výskyt prověřuje a vyzvala lidi k opatrnosti, vzhledem k nejistému původu zvířat je obtížné odhadnout jejich reakci při setkání s člověkem. „V případě blízkého setkání, kdy byste se s ním setkali napřímo, se opatrně a pomalu vzdalte, nesnažte se s ním navázat kontakt a ihned volejte Policii ČR,“ uvedla Jindřiška Jelínková z agentury. Veřejnost může případná pozorování hlásit na adresu medved@aopk.gov.cz.
ČMMJ má navíc informace o možném výskytu medvědice s medvídětem na Přerovsku. Událost se měla odehrát přibližně před dvěma týdny. Podle předsedy jednoty Janoty všechny dostupné důkazy naznačují, že medvědi se v uvedených oblastech skutečně vyskytovali či stále vyskytují. „Z tohoto důvodu jsem i včera požádal ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL), aby v této věci kontaktoval ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL). Musíme společně hledat řešení této situace,“ uvedl v pátek Janota.
Podle něj je nutné ověřit, zda někdo medvědy záměrně nepřeváží z jiných států a nevypouští je v Česku. O motivech takového jednání Janota nechtěl spekulovat, mohlo by však jít například o snahu navrátit medvěda do tuzemské krajiny.
Reakce na kontroly nelegálních chovů?
Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) si myslí, že by výskyt mohl souviset s častějšími kontrolami nelegálních chovů. „Pokud se jedná o vypuštěná zvířata, nelze vyloučit, že se jedná o reakci chovatelů na tento zvýšený tlak s cílem se zvířete nepozorovaně zbavit,“ uvedl ředitel ČIŽP Petr Bejček.
V případě akutně hrozícího nebezpečí zasáhne Policie ČR podle vyjádření na webu standardním způsobem. „Pokud by se zjistilo, že medvěd nepochází z volné přírody, budou policisté prověřovat spáchání trestného činu obecné ohrožení, týrání zvířat, případně trestného činu neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy,“ uvedl mluvčí Policejního prezidia ČR Jakub Vinčálek.
Teorii, že by zvířata mohla uniknout z domácích chovů, myslivci považují za nepravděpodobnou. Za vyloučené označují i to, že by medvědice s mládětem urazila stovky kilometrů ze Slovenska.
Podle ústředního ředitele Státní veterinární správy Zbyňka Semeráda mají v Česku povolení k domácímu chovu medvědů tři subjekty, v nichž je celkem šest zvířat. Dále je ve dvou cirkusech dohromady sedm medvědů, další jedince pak chovají zoologické zahrady. „Státní veterinární správa nemá od chovatelů žádné informace o tom, že by došlo k úniku medvědů z jejich zařízení,“ uvedl Semerád.
Medvědi a Beskydy
V Česku se medvědi běžně vyskytují především v Beskydech, kam migrují ze Slovenska. V Čechách se objevují jen výjimečně. Někdy zabloudí i do Jeseníků, na Českomoravskou vrchovinu nebo do Oderských vrchů. Mimo volnou přírodu žijí pouze v chráněných výbězích a zoologických zahradách.
Na Slovensku se téma výskytu medvědů řeší dlouhodobě. Kabinet premiéra Roberta Fica (Smer) letos v dubnu po opakovaných střetech šelem s lidmi schválil návrh na odstřel 350 medvědů. V březnu podle úřadů medvěd zabil na středním Slovensku 59letého muže, jehož tělo bylo nalezeno s těžkým zraněním hlavy v lesním porostu.
Podle sčítání z letošního května žilo v zemi ve volné přírodě na dvanáct set medvědů, nyní provádí Slovensko nové sčítání.
