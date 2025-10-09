Další svědci tvrdí, že na Vysočině viděli medvěda

Medvěda na Vysočině viděli další svědci. Podle Agentury ochrany přírody a krajiny, jejíž pracovníci jsou v terénu, nejde o volně žijící šelmu, ale pravděpodobně o zvíře z nějakého soukromého chovu. Důkaz v podobě chlupů nebo trusu zatím nemají – našli ale stopy, které prověřují. Třeba převrácené popelnice a roztrhané pytle s odpadky objevili přímo v areálu dětského domova v Senožatech. Lidé ve vsi obdrželi SMS zprávu, jak se mají v případě setkání se šelmou chovat.
