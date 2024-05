Ministerstvo zdravotnictví prezentuje jen vize, kritizuje Farhan. Shoda s opozicí je důležitá, naléhá Philipp

„Viděli jsme, že stárnou sestry, že bude během sedmi let odcházet největší vlna do důchodu – co udělal pan ministr, aby navýšil počty na školách pro zdravotní sestry?“ ptá se šéfa resortu zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) člen sněmovního výboru pro zdravotnictví Kamal Farhan (ANO). Řešením, která Válek navrhuje, se podle místopředsedy výboru Toma Philippa (KDU-ČSL) nedá vyhnout, ať už bude u moci „taková vláda, nebo maková“. O možných reformách v tuzemském zdravotnictví diskutovali v pořadu Události, komentáře.

Farhan ocenil, že si Válek „uvědomil“, že je potřeba tuzemské zdravotnictví restrukturalizovat. Nicméně podotknul, že k tomu došlo až po téměř třech letech v čele resortu.

Od Válka však Farhan neslyšel, co bude nutné udělat pro to, aby se problémy ve zdravotnictví řešily. „Viděli jsme, že stárnou sestry, že bude během sedmi let odcházet největší vlna do důchodu – co udělal pan ministr, aby navýšil počty na školách pro zdravotní sestry? Nic, nula peněz, nula dotací,“ vyjmenoval. Totožný problém je podle něj i s kapacitami pro nové studenty medicíny.