Lidovci navrhli změnit rozdělování peněz krajům, vycházejí z návrhu asociace

Strany končící vlády chtějí ve sněmovně znovu otevřít otázku dělení daňových výnosů mezi kraji. Lidovci už příslušnou novelu předložili, vychází z návrhu Asociace krajů. Plánují to i Starostové. Současným systémem se zabývá také Ústavní soud. Vzorec totiž napadla skupina senátorů, podle kterých některé regiony znevýhodňuje.

Na poslední poslanecké schůzi v předvolebním složení zákonodárci projednali zákony, které jim vrátil Senát. Víc už nestihli. Skončila tak i komplikovaná cesta návrhu, který upravoval rozpočtové určení daní. Část politiků přitom věřila, že se změna schválit stihne.

„Nechceme to ještě vzdát, ale to projednávání bude složité,“ uvedl tehdejší předseda poslaneckého klubu Starostů Josef Cogan. „My jsme určitě pro to, aby se zákon projednal,“ prohlásil tehdejší šéf klubu Pirátů Jakub Michálek.

ÚS začal řešit rozdělování peněz krajům. Část je diskriminována, tvrdí návrh
Ústavní soud

Zákon se neprojednal. Dvaatřicet senátorů se tak po prázdninách kvůli stávajícímu systému obrátilo na Ústavní soud. Podle mluvčí ÚS Kamily Abbasi nyní soudce zpravodaj ověřuje splnění podmínek řízení. Rozhodovat budou všichni soudci pléna. Tento typ případů vyřizují zpravidla do roka.

Návrh Asociace krajů

Otázku financování krajů chtějí ve sněmovně znovu otevřít lidovci. „Já už jsem předlohu předložil. Věřím, že se shodneme napříč, bez ohledu, jestli je někdo opozice a koalice. Protože rozpočtové určení daní je dlouhodobě nevyvážené,“ uvedl ministr zemědělství v demisi Marek Výborný (KDU-ČSL).

Předloha vychází z návrhu, který schválila Asociace krajů. Peníze se už nemají rozdělovat podle pevných podílů nastavených před více než dvaceti lety. Nově to má být podle kritérií, která by se každý rok přepočítávala. Jde třeba o počet obyvatel, délku silnic, rozlohu kraje, množství výjezdních stanic záchranek, počet středoškoláků nebo třeba urgentních příjmů.

Z nich chtějí ve své novele vycházet i Starostové. „Držme se té dohody, která byla opravdu velmi komplikovaná. Dohoda po mnoha letech, která našla shodu u většiny krajů. Jakékoliv jiné varianty by ten proces jen zkomplikovaly,“ řekl ministr průmyslu v demisi Lukáš Vlček (STAN).

Obce a kraje měly v pololetí přebytek 64,6 miliardy korun
Ilustrační foto, město Orlová

Ředitel odboru financování územních rozpočtů z ministerstva financí Miroslav Matej pochybuje, že návrh projde. „V situaci, ve které se nachází státní rozpočet, když jsou napjaté mandatorní a kvazi mandatorní výdaje, já osobně silně pochybuji, že by vláda doporučila schválení zákona, který dále navyšuje příjmy samospráv,“ sdělil.

Vznikající koalice se debatě nebrání, priorita následujících měsíců to ale podle ní není. „Bude to věc, o které musí v koalici proběhnout diskuse, je to velmi citlivá věc, proto já nechci dopředu říkat žádné scénáře a určitě ani závěry,“ řekl první místopředseda ANO Karel Havlíček.

Podle člena rozpočtového výboru Jana Hrnčíře (SPD) rozpočtové určení daní, „které je tady přes dvacet let“, neodpovídá realitě.

Podle Hnutí ANO by se Asociace krajů měla shodnout na nové úpravě. A jednat o ní s ministerstvem financí.

