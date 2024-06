Lidé se rozhodují podle peněženky, říká Nacher. Dle Haase se situace obrací k lepšímu

Místopředseda poslaneckého klubu STAN Viktor Vojtko řekl, že nastala doba globální nestability. „Každý je trochu opatrnější, více rozmýšlí, za co své peníze utratí, a to se samozřejmě projevuje i v tom, jakým způsobem celou situaci vnímají,“ řekl s tím, že taková opatrnost bude mezi Čechy ještě nějakou dobu.

Také Hass si myslí, že důvodem subjektivní či individuální nespokojenosti může být globální nestabilita. „Nechci všechno svádět na válku, ale uvedu to jako jeden z příkladů. Opravdu válku v Evropě nikdo z nás do února 2022 nezažil. Jako jeden z důvodů lidé vnímají i možná nejvíce politicky rozdělenou Českou republiku od dob covidu,“ míní. Nemyslí si, že by třeba u mladých lidí byla nějak výrazná skepse.

Pokud jde o ekonomický pohled, Páleníček si myslí, že skepse může pramenit z toho, že stále doháníme ekonomický růst. „Maxima jsme dosáhli v roce 2019, doposud se nám ale nepodařilo tuto výši dohnat. To by se nám mělo podařit právě až v letošním roce, což znamená, že jsme ztratili pět let vývoje,“ uvedl. Ujistil také, že z nejhoršího je Česko venku.

Pošarová řekla, že nejvíce postižené jsou rodiny s malými dětmi, další ohroženou skupinou jsou podle ní také senioři. „Co se týče vývoje do budoucna, tak to špatně vidí také mladí studenti ve věku 18 až 29 let, protože oni si zrovna hledají první práci nebo bydlení, zjišťují, že jim na to nestačí ani ty současné příjmy,“ upozornila.

„Je pravda, že se situace meziročně zlepšila, ale celkově za posledních čtyři až pět let jsme prostě nedosáhli té předcovidové úrovně. To znamená, že když jdeme ze subjektivity do objektivity, tak ti lidé na tom stále nejsou stejně jako v roce 2019, na rozdíl od všech ostatních zemí,“ reagoval Nacher. Podle něj je to také hodně o tom, že lidem vadí nepředvídatelnost kroků současné vlády.

Vojtko si nemyslí, že by byla vláda ve všem nepředvídatelná. „Předvídatelnost souvisí také s tím, v jakém prostředí jsme. Já už jsem říkal, že jsme v prostředí globální nestability a to s sebou samozřejmě nese i to, že i vláda musí poměrně rychle reagovat na celou řadu věcí, které se předtím nemusely řešit,“ argumentoval.

Zmínil například nepředvídatelnost vlády Andreje Babiše (ANO) během covidové pandemie, kdy se podle něj každý týden měnila pravidla. „Každá taková situace nese to, že se musí něco měnit a reagovat, to je normální,“ dodal.

Na dotaz moderátorky, zda není problémem i strašení lidí, například „zlým Bruselem“, Green Dealem nebo krizí, Pošarová odmítla, že by se jednalo o strašení. „To je realita. My se bavíme třeba o dostupném bydlení. Já jsem mluvila se skupinou studentů a poznatek je, že by si rádi pořídili dítě, ale nemají bydlení, bojí se, že na to nebudou mít,“ argumentovala.