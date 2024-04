Drahé potraviny. Antimonopolní úřad chystá nový nástroj na regulaci trhu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) chystá spolu s politiky novelu zákona o ochraně hospodářské soutěže. Ta zavádí nový soutěžní nástroj, který by umožnil regulaci u nefunkčních trhů. Podobnou úpravu má například Německo nebo od minulého týdne i Itálie. V pořadu Otázky Václava Moravce to uvedl předseda antimonopolního úřadu Petr Mlsna. Diskutoval s ním konzultant a bývalý ředitel české pobočky Transparency International David Ondráčka.

Nová právní úprava by podle Mlsny úřadu umožnila, aby na základě zjištění ze sektorového šetření přistoupil k určitým regulačním opatřením pro účastníky trhu. „Vede se s politiky velmi seriózní debata nad tím, že takovýto nový soutěžní nástroj, tedy způsob určité regulace u nefunkčních trhů, by se zavedl po vzoru Německa a nedávno to zavedla i Itálie,“ uvedl Mlsna.

Na trhu existují subjekty se silným postavením, které když udělají jednostranné cenové prohlášení, tak ho slabší subjekty začnou následovat, upozornil Mlsna. „Cenová hladina se posouvá nahoru, ale z hlediska cenových pravidel k žádnému porušení nedochází,“ dodal.

Kartelové dohody jsou podle něj v současné době utajené, a proto je před soudy těžké prokázat jejich existenci. „Buď máte přímé důkazy, nebo máte nepřímé. Když jsou nepřímé, tak musí být tak neprůstřelné, že alternativní vysvětlení, proč došlo ke zvýšení cen cukru u některých maloobchodních řetězců, jste schopný vyvrátit řadou nepřímých důkazů,“ uvedl příklad.

Dalším chystaným opatřením je možnost postihu za kartel i pro fyzické osoby, ne jen pro podniky. Tyto osoby by mohly dostat pokutu za kartelové dohody nebo i zákaz činnosti ve statutárních orgánech.