Antimonopolní úřad nachystá úpravy zákona, které mají umožnit lepší kontrolu trhu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) předloží v první polovině ledna vládě návrh změny zákona, která má umožnit flexibilně reagovat na některé podezřelé situace na trhu s potravinami. Po jednání s ministrem zemědělství Markem Výborným (KDU-ČSL) to řekl šéf úřadu Petr Mlsna. Diskutovat by se tak mohlo třeba o zákazu prodeje za nepřiměřeně vysoké ceny. Podle Výborného by měl antimonopolní úřad začít aktivně využívat všechny nástroje, které má. Nedostatky vidí například v počtu sektorových šetření.