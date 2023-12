Potraviny od ledna zdraží, přestože se jim sníží daňová sazba, avizují řetězce

4. 12. 2023 , Aktualizováno před 2 h hodinami | Zdroj: ČTK , ČT24

Potraviny od ledna zdraží, přestože klesne daňová sazba. Ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) o tom informovali zástupci obchodních řetězců. Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR) Tomáš Prouza řekl, že dodavatelé potravin obchodníkům již oznamují, že budou zvedat ceny o pět až deset procent. Potraviny budou od Nového roku v nové sjednocené sazbě DPH dvanáct procent, nyní jsou v první snížené sazbě patnáct procent.

Potravináři podle Prouzy zdražování zdůvodňují mimo jiné například vysokými cenami energií, zvyšováním ceny dopravy, které s sebou nese růst mýtného, nebo i vyššími náklady na práci kvůli změnám v práci na dohody. Zmínil i vyšší daně z nemovitostí nebo příjmu, což jsou změny, které přináší vládní konsolidační balíček. „Pokud se vláda rozhodla, že chce firmám zvedat náklady, tak je logické, že potravináři vyšší náklady promítnou do cen,“ uvedl Prouza. „Třeba potravinářství je hodně energeticky náročný byznys. Veškeré úspory, které by tu mohly být díky nižší DPH, vláda vymaže zvednutím ceny energií. To je věc, o které se máme bavit, ale nikdo se o ní bavit nechce.“

Prouza na brífinku také sdělil, že lze očekávat vyšší ceny nápojů, to podle něj rovněž dodavatelé již oznamují. Poukázal na to, že nealkoholické nápoje budou nově v základní sazbě DPH 21 procent, zatímco nyní byly ve snížené patnáctiprocentní sazbě. Od ledna se podle něj zdražování nejvíce bude týkat mléčných výrobků, jejichž výroba je energeticky náročná. Poznamenal, že vzhledem k očekávanému růstu nákladů firem je zvýšení cen z jeho pohledu obhajitelné.

Ceny potravin v sousedních zemích Zástupci obchodníků podle ministra Výborného nedali jasnou odpověď na to, proč jsou ceny v Česku výrazně vyšší než v Polsku. Podotkl, že rozdíly v DPH nevysvětlují situaci, kdy nákup v Česku je až o sedmdesát procent dražší než v Polsku. Varšava již dříve zavedla nulovou sazbu DPH na potraviny, která by měla platit do konce letošního roku. Výborný zopakoval své dřívější vyjádření, že v Česku je trojnásobné množství obchodů na obyvatele než v Německu. Minulý týden uvedl, že v České republice připadá jedna prodejna na 1681 obyvatel, zatímco v Německu na 5700 lidí. V pondělí podotkl, že i to logicky vede v tuzemsku k vyšším cenám.

Výborný dle Prouzy šíří dezinformace. „Potraviny v Česku jsou šesté nejlevnější v Evropě. To, že někdo koupí v Německu výrobek ve slevě a poté udělá stejný nákup v Česku mimo slevovou akci, možná generuje zajímavé mediální titulky, ale neodpovídá to realitě,“ prohlásil. Ministr by podle Prouzy měl ocenit, že se situace zlepšila.

Srovnávač potravin Ministr se na jednání nesetkal s pochopením svého návrhu na vytvoření aplikace, která by srovnávala ceny potravin. Bez dat od obchodníků ale případná aplikace nemá velký smysl, řekl. Podle Výborného se diskutovalo o tom, zda taková aplikace je v Česku potřeba. Sám nemá zájem vytvářet legislativu nebo nařízení, která by firmám sdílení dat vyloženě přikázala. „Já jsem přesvědčen, že jakýkoliv krok, který povede k tomu, že ceny potravin budou odpovídat cenám v okolních zemích, budou přiměřené a spravedlivé, je namístě,“ podotkl. Prouza již dříve řekl, že v Řecku ke snížení cen vedlo to, že stát přikázal dodavatelům snížit ceny o pět procent. „V Česku již dobře fungují soukromé on-line srovnávače. Každý může použít několik různých webů a není důvod, proč má stát dělat něco, co dělá soukromý sektor,“ konstatoval.

Výborný také zopakoval, že nemá přímý vliv na ceny, ale je zároveň jeho úkolem jasně sdělovat, že některé věci jsou neakceptovatelné. Jako příklad uvedl situaci, kdy potravinářská firma ohlašuje zdražování i přesto, že jí v posledních letech rostou zisky. Například šéf mlékárny Madeta Milan Teplý v listopadu uvedl, že zřejmě zdraží výrobky nejméně o tři až pět procent. Zdůvodnil to hlavně růstem nákladů. Ministr zároveň sdělil, že na setkání se zástupci obchodních řetězců se diskutovalo také o kontrolách kvality a bezpečnosti potravin. Společné kontroly Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) a České obchodní inspekce začaly za působení jeho předchůdce Zdeňka Nekuly (KDU-ČSL). Ten naposledy v červnu uvedl, že ukazují velké množství pochybení obchodníků. Podle Výborného kontroly budou pokračovat. Vysoké ceny, vysoké marže? Cena surovin sice podle Potravinářské komory klesá, ale pokles z pohledu výrobků není výrazný. „Stoupá všechno ostatní. Logicky se ceny energií projeví v cenách obalů, dále je to recyklace, to vše musí potravinář platit. Stejně jako vodné a stočné,“ upozornila prezidentka komory Dana Večeřová v pořadu 90' ČT24. Podle předsedy Ovocnářské unie Martina Ludvíka řetězce zvedají u zeleniny i ovoce cenu do extrémních výšin. „Opravdu to není normální, aby mrkev stála třicet korun a jablka čtyřicet až padesát korun nebo někdy i více. V podstatě o to více mohou dělat větší akce, ale i tak řetězcům zůstává více peněz než v minulosti. Dnes už mají na akcích takovou marži, aby i bez problémů na tom vydělaly,“ poznamenal Ludvík.